به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هفتمین دوره جایزه کتاب قرآنی سال با هدف ترویج معارف قرآن و فرهنگ وحیانی، معرفی آثار برگزیده و تقدیر از مؤلفان، مترجمان و پژوهشگران برگزار می‌شود.

بر اساس فراخوان منتشرشده، کتاب‌های منتشرشده در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ که دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و همچنین رساله‌های دکتری دفاع‌شده در این سال‌ها می‌توانند در این جایزه شرکت کنند. متقاضیان باید یک نسخه از اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

در این دوره، آثار با موضوع «دیدگاه‌های قرآنی و تفسیری رهبر شهید» نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. مهلت ارسال آثار تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۶ و مراسم اختتامیه ۱۴ آذر ۱۴۰۶ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به تارنمای https://www.quran.ac.ir/book مراجعه کرده یا با شماره تماس ۰۲۵۳۷۶۰۴۰۷۰، داخلی ۳۶۹ تماس حاصل نمایند.

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