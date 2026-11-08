به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گفته «شورای روابط آمریکایی-اسلامی»، دست‌کم ۱۱۲ آمریکایی مسلمان در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ در سطوح فدرال، ایالتی و محلی پیروز شده‌اند.

این افراد از میان ۱۶۸ نامزد آمریکایی-مسلمان برخاسته‌اند که توانسته‌اند از مرحله مقدماتی انتخابات درون‌حزبی برای کسب نامزدی عبور کنند.

بر اساس گزارش‌های دریافت شده، هفت آمریکایی مسلمان راهی واشنگتن دی‌سی خواهند شد.

شش نفر از آن‌ها از جمله ایلهان عمر، رشیده طلیب، آندره کارسون و لطیفه سایمون که نمایندگان فعلی هستند به مجلس نمایندگان می‌روند. همچنین «آدام حموی»، «عایشه وهاب» و «داریالیزا آویلا شوالیه» نیز به عنوان چهره‌های جدید به آن‌ها خواهند پیوست.

«عبدالرحمن السید» نیز به عنوان اولین مسلمان به مجلس سنا می‌رود و اولین کسی خواهد بود که یک دوره شش ساله را در مجلس علیا خدمت می‌کند.

این پیروزی‌ها رکوردی تمام‌عیار را تشکیل می‌دهند و در حالی رخ می‌دهند که به گفته گروه‌هایی مانند «شورای امور عمومی مسلمانان»، «مرکز مطالعه نفرت سازمان‌یافته» و «موسسه سیاست و تفاهم اجتماعی»، احساسات و لفاظی‌های ضد اسلامی به‌ویژه در میان جمهوری‌خواهان، در بالاترین سطح خود در یک نسل قرار دارد.

این در حالی است که مسلمانان تنها یک درصد از جمعیت آمریکا، یعنی حدود ۵.۵ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. اما با حجم عظیمی از نظارت رسانه‌ای و حملات آنلاین مواجه هستند.

«شورای امور عمومی مسلمانان» پیش از انتخابات هشدار داده بود که تاکتیک‌های ارعاب رأی‌دهندگان نیز ممکن است مانع از حضور رأی‌دهندگان مسلمان آمریکایی در پای صندوق‌های رأی شود.

اما ثبت‌نام رأی‌دهندگان مسلمان در طول سال گذشته حداقل ۲۵ درصد افزایش یافته است و حداقل یک نظرسنجی نشان می‌دهد که ۹۳ درصد از آنها در پای صندوق‌های رأی حاضر شده‌اند.

نظرسنجی «ان بی سی نیوز» نشان می‌دهد که از بین تمام گروه‌های مذهبی مسلمانان بودند که بیشترین رأی را به دموکرات‌ها دادند.

برای مقایسه در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۰ درصد از مسلمانان آمریکایی به دونالد ترامپ رأی داده بودند، زیرا او متعهد شده بود که به تمام جنگ‌ها پایان دهد و قدرت خرید را افزایش دهد.

عروج علی، مدیر ارتباطات پروژه رأی‌دهندگان غیرحزبی جورجیا در این باره می‌گوید: می‌بینیم که مسلمانان بیشتر بر اساس سیاست رأی می‌دهند تا خطوط حزبی، بنابراین بسیاری از آنها در واقع خود را مستقل می‌دانند تا وابسته به حزب دموکرات یا حزب جمهوری‌خواه.

علی گفت: ایالت جورجیا امسال در زمینه رأی‌دهی زودهنگام در انتخابات میان‌دوره‌ای، رکوردشکنی کرد؛ به‌طوری که بالاترین میزان مشارکت در رأی‌دهی زودهنگام در یک انتخابات میان‌دوره‌ای به ثبت رسید.

در این دوره انتخاباتی، حدود ۳۰ هزار مسلمان به‌صورت زودهنگام رأی دادند. برای مقایسه در سال ۲۰۲۲، مجموع آرای مسلمانان با احتساب آرای روز انتخابات تنها ۳۶ هزار مورد بود.

تاثیر اسلام هراسی بر رای مسلمانان

همه این تحولات در حالی است که طی ماه گذشته، حوادث متعددی علیه مسلمانان در سراسر آمریکا رخ داده است؛ از خرابکاری و نوشتن شعارهای توهین‌آمیز روی ساختمان‌های مختلف در کالیفرنیا گرفته تا تهدید به تیراندازی به زنان محجبه در ایلینوی و حتی تیراندازی در مسجدی در کالیفرنیا که منجر به کشته شدن یک نگهبان شد.

این تیراندازی در مسجد، اندکی پس از آن رخ داد که سازمان «شورای امور عمومی مسلمانان» گزارشی ۳۶ صفحه‌ای با عنوان «ساختن تهدید مسلمانان» منتشر کرد.

این گزارش فاش می‌کند که مقامات منتخب حزب جمهوری‌خواه در سال ۲۰۲۵ یک کارزار هماهنگ علیه مسلمانان را سازماندهی کرده‌اند که شامل ۱۱۱۱ پست در شبکه‌های اجتماعی، هشت لایحه قانونی و تشکیل یک فراکسیون ۶۲ نفره در کنگره بوده است؛ اقداماتی که با معیارهای گفتاری که احتمالا به خشونت دامن می‌زند، مطابقت دارد.

نظرسنجی «شورای روابط آمریکایی-اسلامی» نشان داد که اسلام‌هراسی عاملی کلیدی در تحرک مسلمانان آمریکایی در چرخه انتخاباتی کنونی بوده است؛ به‌طوری که ۷۰ درصد از آنان اظهار داشتند که احساسات ضداسلامی، انگیزه‌ای برای مشارکتشان در رأی‌گیری بوده است.

«موسسه سیاست اجتماعی و درک» که «شاخص ملی اسلام‌هراسی در آمریکا» را تدوین کرده است در جدیدترین یافته‌های خود مربوط به سال ۲۰۲۵ به افزایش مداوم این‌گونه احساسات اشاره می‌کند.

بر اساس این گزارش در مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰، این شاخص از ۲۵ در سال ۲۰۲۲ به ۳۳ در سال ۲۰۲۵ رسیده است.

با این حال، این وقایع نتوانسته است به هدف مورد نظرِ عاملان آن، یعنی ایجاد ترس در میان مسلمانان و دور کردن آنان از عرصه دست یابد.

سمیرا منشی که تنها زن مسلمانی بود که در «هیئت مشورتی رهبران غیرروحانی» در «کمیسیون آزادی‌های مذهبی» دولت ترامپ حضور داشت، اما در ماه مارس در اعتراض به شرایط موجود استعفا داد به وب‌سایت «میدل ایست آی» گفت که تغییرات جمعیتی در میان مسلمانان آمریکا باعث شده است تا این نسل، جسورتر و سرسخت‌تر باشد.

او می‌گوید: من اساسا متعلق به «نسل زد» هستم؛ بنابراین درک کاملی از پیامدهای وقایع ۱۱ سپتامبر و شرایط آن دوران ندارم. به گمانم نسل ما که با آگاهی از آن وقایع بزرگ شده است، آن نوع یأس و ناامیدی را که بسیاری از مسلمانانِ بزرگسالیا کسانی که در آن زمان حق رأی داشتند تجربه کردند، حس نکرده است و به نظرم همین موضوع باعث شده تا این نسل به مشارکت سیاسی جدی‌تر روی بیاورد.

تاثیر مسئله فلسطین و غزه بر رای مسلمانان

منشی تأکید کرد که نحوه به چالش کشیده شدن گفتمان و قوانین حامی اسرائیل و ضد فلسطینی در فرهنگ عامه طی سه سال گذشته نیز، مسلمانان آمریکایی را ترغیب کرده است تا موضعی قاطع‌تر اتخاذ کنند.

نظرسنجی شورای روابط اسلامی-آمریکایی نشان داد که ۷۶ درصد از رأی‌دهندگان، مسئله غزه و حقوق بشر فلسطینی‌ها را در زمره مهم‌ترین دغدغه‌های خود دانسته‌اند.

همچنین ۸۰ درصد به‌طور مشخص اظهار داشتند که حمله رژیم صهیونیستی به غزه، اقدامی که سازمان ملل و پژوهشگران هولوکاست آن را «نسل‌کشی» می‌نامند، تأثیری عمده بر رأی آن‌ها داشته است.

منشی گفت: ما در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی خود شاهدیم که چهره‌های سرشناسی همچون «تاکر کارلسون» تغییر موضع داده‌اند.

تمام آن دموکرات‌های وابسته به تشکیلات حاکم به‌تدریج جای خود را به نیروهای ترقی‌خواهی می‌دهند که حامی فلسطین هستند و به‌شدت با رژیم صهیونیستی مخالفند.

سیاست‌های هویتی

بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط «موسسه سیاست اجتماعی و درک»، اگرچه مسلمانان آمریکایی به‌ویژه «اسلام‌هراسی» و مسئله فلسطین را از موضوعات محوری در زمان انتخابات می‌دانند، اما همچون اکثریت قریب‌به‌اتفاق، عمدتا بر اساس مسائل اقتصادی و ایجاد اشتغال رأی خود را به صندوق انداخته‌اند.

«احمد معطی»، رئیس سازمان غیرحزبی «مسلمانان آمریکایی در خدمات عمومی» در بیانیه‌ای کتبی که در اختیار وب‌سایت «میدل ایست آی» قرار گرفت، گفت: بسیار مفتخرم که شاهد افزایش تعداد مسلمانان آمریکایی هستم که وارد عرصه خدمات عمومی و مناصب رهبری در سراسر کشورمان می‌شوند.

وی افزود: مشاهده حضور روزافزون اعضای جامعه ما در مناصب انتخابی و نهادهای مدنی، هم الهام‌بخش است و هم پرمعنا.

معطی گفت: این پیروزی‌ها حاصل سال‌ها فعالیت اجتماعی، پشتکار، سخت‌کوشی و مشارکت فزاینده مسلمانان آمریکایی در شکل‌دهی به آینده جوامع و کشورمان است. این موفقیت‌ها یادآور آن است که صدای ما اهمیت دارد، مشارکت ما مهم است و ما در تصمیماتی که زندگی‌مان را شکل می‌دهند، نقشی تأثیرگذار و معنادار داریم.

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