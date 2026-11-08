به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدیوسف حماد، سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان، به رادیو و تلویزیون ملی افغانستان گفته است که انفجار مهمات باقی‌مانده از جنگ، همچنان یکی از تهدیدهای جدی برای جان غیرنظامیان در این کشور به شمار می‌رود.

او همچنین اعلام کرده است که با حمایت مالی صندوق ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، تا دسامبر ۲۰۲۵ بیش از ۷۳ هزار متر مربع از زمین‌های آلوده در استان‌های قندوز و بغلان پاک‌سازی شده است.

در همین حال، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) پیش‌تر اعلام کرده بود که به‌طور میانگین، ماهانه حدود ۵۰ نفر در افغانستان بر اثر انفجار مین‌ها و مهمات منفجرنشده کشته یا زخمی می‌شوند. بر اساس آمار این نهاد، نزدیک به ۸۰ درصد قربانیان این حوادث کودکان هستند.

افغانستان به‌دلیل چند دهه جنگ و درگیری، از کشورهای به‌شدت آسیب‌دیده از مین‌ها، گلوله‌های عمل‌نکرده و سایر بقایای مواد انفجاری است. این مواد در مناطق مسکونی، زمین‌های کشاورزی و مسیرهای رفت‌وآمد مردم باقی مانده‌اند و همچنان زندگی غیرنظامیان را تهدید می‌کنند.

با وجود تلاش نهادهای بین‌المللی برای پاک‌سازی مناطق آلوده و آموزش عمومی درباره خطرات مهمات منفجرنشده، گستردگی مناطق آسیب‌دیده و کمبود منابع مالی، روند مقابله با این تهدید را با دشواری مواجه کرده است.

..............

پایان پیام/