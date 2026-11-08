به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فراکسیون بدر در بیانیه ای به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه عراق درباره درخواست‌های آمریکا برای بستن مرزهای مشترک با ایران واکنش نشان داد.

این فراکسیون در بیانیه خود تصریح کرد: اظهارات وزیر امور خارجه درباره وجود فشارهای آمریکایی برای بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران، پرده از دخالت‌هایی برمی‌دارد که تصمیم مستقل و حاکمیتی عراق را هدف گرفته است. عراق کشوری کاملاً مستقل است و ملت و نیروهای سیاسی آن هرگز اجازه نمی‌دهند حاکمیتشان نقض شود یا کشورشان تسلیم برنامه‌های خارجی شود که به منافع ملی آسیب می‌زند.

در ادامه این بیانیه آمده است: روابط بغداد و تهران عمیق و ریشه‌دار است و ما مخالف آن هستیم که عراق به ابزاری در پروژه محاصره ملت ایران تبدیل شود. مشارکت در چنین اقداماتی، با روابط برادرانه و فداکاری‌های مشترک دو کشور در نبرد با تروریسم در تضاد کامل است.

فراکسیون بدر با اشاره به تبعات منفی بسته ماندن گذرگاه‌های اصلی، به‌ویژه گذرگاه «الشیب» در استان میسان، هشدار داد که این وضعیت خسارت‌های سنگین معیشتی و اقتصادی به شهروندان وارد کرده است.

این فراکسیون همچنین تأکید کرد که اعمال محدودیت تنها بر گذرگاه‌های جنوبی و نادیده گرفتن سایر گذرگاه‌ها، یک سیاست دوگانه است که باید فوراً مورد بازنگری قرار گیرد.

فراکسیون بدر از ائتلاف مدیریت دولتی، چارچوب هماهنگی و تمامی نیروهای سیاسی عراق خواست تا در برابر این دخالت‌ها موضعی ملی و یکپارچه اتخاذ کنند و پیامی روشن به جامعه جهانی مخابره نمایند که باید به حاکمیت عراق احترام گذاشته شود و هیچ کشوری حق دخالت در تصمیمات اقتصادی و سیاسی این کشور را ندارد.

این فراکسیون در پایان از دولت خواست تا به اصل «دوری از درگیری‌ها» پایبند باشد و اجازه ندهد عراق به سمت سیاست‌هایی کشیده شود که تنش‌های منطقه را افزایش می‌دهد.

فراکسیون بدر همچنین خواستار بازگشایی فوری گذرگاه‌های بسته‌شده و اولویت دادن به منافع شهروندان و حاکمیت ملی در برابر هرگونه فشار خارجی شد.

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