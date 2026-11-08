به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیوید ایگناتیوس، ستون‌نویس واشنگتن‌پست، در یادداشتی با اشاره به پیامدهای شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا نوشت: دولت دونالد ترامپ در جست‌وجوی راه‌های تازه‌ای برای خروج از جنگ با ایران است و این مساله را فوری‌ترین و دشوارترین چالش پیش روی کاخ سفید توصیف کرد.

بر پایه این گزارش، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، از چین خواسته است از نفوذ خود بر ایران برای کمک به پایان دادن به جنگ استفاده کند. یک مقام آگاه آمریکایی نیز تأیید کرده است که پکن این پیام واشنگتن را به تهران منتقل کرده است.

در همین چارچوب، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا مسؤولیت پیشبرد دیپلماسی دولت ترامپ در قبال ایران را بر عهده داشته و ماه گذشته نامه‌ای با لحنی مصالحه‌جویانه برای محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ارسال کرده است. ونس این هفته نیز شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای را به جنگ متجاوزانه علیه ایران نسبت داد.

علی ذوادی ، مقام قطری که به عنوان واسطه میان کاخ سفید و تهران فعالیت می‌کند، به واشنگتن‌پست ادعا کرد: «مقام‌های ایران منتظرند ببینند آیا نتیجه این انتخابات واقعاً رفتار آمریکا را تغییر داده است یا خیر. آن‌ها نامه ونس را نشانه‌ای از احترام تلقی کردند و از اینکه ونس جنگ را اشتباه خواند، استقبال کردند.»

وی افزود که تهران خواهان پایبندی عملی واشنگتن به این موضع است.

این در حالی است که سرلشگر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تهدیدهای آمریکا برای شروع جنگی دوباره علیه ایران گفت: جنگ را شروع کنید، با پاسخ ویرانگر مواجه خواهید شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی در شبکه ایکس خطاب به آمریکایی‌ها با بیان اینکه شما جنگ و انتخابات را با هم باختید، گفت: «ونس شکست را پذیرفته، روبیو به سوی خروج در حرکت است، هگست دارد برکنار می‌شود و فرمانده سنتکام اکنون به یک پادکستر تبدیل شده است. وی با کنایه به گزافه‌گویی‌های اخیر دونالد ترامپ در پاسخ به این گزافه‌گویی‌ها بیان کرد: پس، ما باید پیام‌های خود را دقیقا به چه کسی در واشنگتن ارسال کنیم؟»

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تهدیدها برای شروع جنگی دوباره علیه ایران گفت: «جنگ را شروع کنید، با پاسخ ویرانگر مواجه خواهید شد.»

سرلشگر رضایی پیش‌تر بازگشایی تنگه هرمز و مذاکره با آمریکا را به اجرای کامل و صریح هفت شرط جمهوری اسلامی ایران مشروط و تأکید کرد تا زمانی که این شروط محقق نشود، توافقی در کار نخواهد بود.

همچنین علی باقری‌کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اوایل آبان ماه در پکن با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، دیدار کرد. وانگ یی در این دیدار گفت‌وگو را راه‌حل مناقشات خاورمیانه دانست و از حمایت چین از ایران سخن گفت.

گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز اعلام کرد که پکن به‌شدت نگران درگیری‌ها در خاورمیانه است و به‌زودی نماینده ویژه‌ای را برای کمک به کاهش تنش‌ها به کشورهای منطقه اعزام خواهد کرد.

ترامپ همچنین در دیداری در واشنگتن در ماه سپتامبر از شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین درباره ایران درخواست کمک کرده است.

واشنگتن پست گزارش کرد که این موضوع احتمالاً در دیدار مورد انتظار بین ترامپ و شی در شنژن چین در ۱۸ نوامبر دوباره مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گزارش واشنگتن‌پست نشان می‌دهد که دولت ترامپ هم‌زمان چند مسیر را برای ارتباط با تهران دنبال می‌کند: درخواست از چین برای استفاده از نفوذش، نامه‌نگاری ونس با رضایی و میانجی‌گری قطر.

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