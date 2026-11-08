به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ حمید جلاله، در سخنانی در خطبه‌های نماز جمعه روز گذشته که در مسجد غدیر واقع در منطقه کیگوگو پستی شهر دارالسلام برگزار شد، سخنان خود را با تلاوت آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل‌عمران آغاز کرد؛ آیه‌ای که بر اهمیت نرم‌خویی، مهربانی، گذشت و مشورت در روابط میان انسان‌ها تأکید دارد.

شیخ جلاله در تبیین پیام این آیه اظهار داشت که واژه «رحمت» به‌کاررفته در آن را می‌توان به معنای مهربانی، تربیت شایسته و برخورداری از فضایل اخلاقی نیز تفسیر کرد.

وی توضیح داد: همین ویژگی‌ها از جمله اصول و ارزش‌هایی بودند که موجب شدند پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) شخصیتی مهربان، نرم‌خو و مورد پذیرش جامعه باشند.

شیخ اعظم جمعیت شیعیان تانزانیا، با تأکید بر اهمیت وجود فرزندان صالح در جامعه، خاطرنشان کرد: فرزند صالح، اساس شکل‌گیری جامعه‌ای اخلاق‌مدار است و هرگاه جامعه از استحکام برخوردار باشد، کشور نیز به ثبات و سامان می‌رسد؛ امری که در نهایت زمینه هدایت و اصلاح امت را فراهم می‌کند.

شیخ جلاله در ادامه خطبه خود اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در تضمین پرورش فرزندان صالح نقش دارد، انتخاب صحیح همسر است.

وی با یادآوری مطالبی که در خطبه نماز جمعه هفته گذشته بیان کرده بود، خاطرنشان کرد: فردی که قصد ازدواج دارد، باید به خانواده‌ای که زن موردنظرش از آن برخاسته است توجه کند و اطمینان حاصل نماید که وی در خانواده‌ای با بنیان‌های تربیتی مناسب و رفتار و منش شایسته پرورش یافته باشد.

وی توضیح داد: برخی خانواده‌ها ممکن است با مشکلات و رفتارهای نامناسبی روبه‌رو باشند که احتمال انتقال آن‌ها از نسلی به نسل دیگر وجود دارد. از این‌رو، فردی که تصمیم می‌گیرد با دختری از چنین خانواده‌ای ازدواج کند، باید این احتمال را در نظر داشته باشد که فرزندانش نیز ممکن است از برخی رفتارها یا مشکلات ناشی از شیوه تربیت و محیط خانوادگی آن خانواده تأثیر بپذیرند.

وی تأکید کرد: این مشکلات صرفاً به مسائل جسمانی و مادی محدود نمی‌شوند، بلکه ممکن است ابعاد اخلاقی و معنوی نیز داشته باشند.

همچنین، مدیر حوزه علمیه امام صادق (ع)، دین‌داری را یکی از مهم‌ترین ارکان و معیارهایی دانست که باید در مسئله ازدواج مورد توجه قرار گیرد. دین، نعمتی بزرگ از جانب خداوند متعال است و هر خانه‌ای که بر اساس آموزه‌ها و اصول دینی اداره شود، از خیر و برکت برخوردار خواهد بود. به همین دلیل، پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) هنگام انتخاب همسر، بر اهمیت گزینش زن دیندار تأکید فراوان کرده‌اند.

شیخ جلاله در بخش دیگری از خطبه خود اظهار داشت: یکی از عوامل مهمی که در جامعه امروزی به تضعیف و انحطاط ارزش‌های اخلاقی دامن می‌زند، بی‌توجهی به اصول صحیح ازدواج و انتخاب همسر بدون در نظر گرفتن معیارهای اساسی برای تشکیل خانواده‌ای سالم و شایسته است.

وی در اشاره به چالش‌های اخلاقی پیش‌روی جامعه توضیح داد که جامعه با مشکلات گوناگونی مواجه شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به مسئله همجنس‌گرایی اشاره کرد.

وی افزود: در گذشته، حتی مطرح کردن چنین موضوعی بر فراز منبر نیز مایه شرم و حیا بود؛ اما امروزه برخی افراد آن را به‌عنوان امری عادی تلقی می‌کنند. از این‌رو، بر ضرورت اتخاذ اقدامات فوری، جدی و قاطع برای مقابله با این چالش تأکید کرد.

شیخ جلاله در ادامه تشریح معیارهای انتخاب صحیح همسر، برخورداری از بینش و درک عقلانی را یکی دیگر از مسائل مهمی دانست که جوانان باید به آن توجه داشته باشند.

وی اظهار داشت: زنی که از عقل، درایت و خردمندی برخوردار باشد، توانایی بیشتری برای تربیت فرزندان، مدیریت امور خانواده و کمک به همسر خود در مواجهه با چالش‌های گوناگون زندگی مشترک خواهد داشت.

وی همچنین بر اهمیت توجه به تناسب فرهنگی میان زن و شوهر تأکید کرد و توضیح داد: همسانی فرهنگی می‌تواند زندگی مشترک را آسان‌تر سازد و به زوجین کمک کند تا در بسیاری از مسائل روزمره، درک و تفاهم بیشتری نسبت به یکدیگر داشته باشند.

وی هشدار داد: تفاوت‌های عمیق فرهنگی ممکن است چالش‌هایی را در زندگی مشترک ایجاد کند؛ چراکه ممکن است مسئله‌ای که از دیدگاه زن، به دلیل فرهنگ و محیطی که در آن پرورش یافته، امری عادی و پذیرفته‌شده باشد، از نظر شوهرش نادرست تلقی شود. چنین وضعیتی می‌تواند به سوءتفاهم و بروز تنش و دشواری در روابط زناشویی منجر شود.

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