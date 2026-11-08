به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، میزان سوءتغذیه حاد در میان کودکان خردسال افغانستان افزایش یافته و از ۹.۳ درصد در فاصله ماه‌های آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶ به ۱۲ درصد در ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر این سال رسیده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که وضعیت تغذیه کودکان در بسیاری از مناطق افغانستان رو به وخامت گذاشته است و در ۱۶ استان از مجموع ۳۴ استان این کشور، میزان سوءتغذیه حاد به سطح بحرانی رسیده است.

بر اساس این گزارش، وضعیت در برخی استان‌ها نگران‌کننده‌تر است؛ به‌گونه‌ای که در زابل و دایکندی (استان شیعه‌نشین)، تقریباً از هر چهار کودک بررسی‌شده، یک کودک به سوءتغذیه حاد مبتلا بوده است.

همچنین میزان سوءتغذیه حاد شدید در میان کودکان از ۲.۳ درصد به ۲.۶ درصد افزایش یافته و سوءتغذیه حاد متوسط نیز از ۷ درصد به ۹.۴ درصد رسیده است. داده‌های یونیسف همچنین نشان می‌دهد که وضعیت تغذیه کودکان در ۲۲ استان افغانستان در مقایسه با سال گذشته بدتر شده است.

افزایش سوءتغذیه با تشدید ناامنی غذایی در افغانستان همراه بوده است. بر اساس نتایج بررسی‌ها، ۴۶ درصد کودکان ارزیابی‌شده با ناامنی غذایی متوسط یا شدید مواجه هستند؛ وضعیتی که دسترسی خانواده‌ها به غذای کافی و مغذی را دشوار کرده است.

فقر گسترده، کاهش قدرت خرید خانواده‌ها، ناامنی غذایی و دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و درمانی از جمله عواملی هستند که وضعیت تغذیه کودکان را در افغانستان وخیم‌تر کرده‌اند.

تداوم این شرایط می‌تواند شمار کودکان نیازمند درمان را افزایش دهد و فشار بیشتری بر مراکز درمانی و برنامه‌های امدادرسانی وارد کند؛ به‌ویژه در شرایطی که کمبود منابع مالی، ارائه خدمات تغذیه‌ای و درمانی به کودکان آسیب‌پذیر را با محدودیت مواجه کرده است.

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