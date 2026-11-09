به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عضو شورای عالی سیاسی صنعا در واکنش به دو جنایت سعودی در بمباران بازار الوازعیه و منازل بنی حشیش که ده‌ها شهید و زخمی برجای گذاشت، عربستان را به «پاسخ کوبنده نظامی بی‌سابقه» تهدید کرد.

«محمد علی الحوثی» در بیانیه‌ای گفت: این جنایت‌ها هرگز ملت عزیز یمن را متوقف نخواهد کرد، بلکه بر قدرت، استقامت و عزت آن‌ها می‌افزاید؛ چرا که این ملت در برابر شکست سر خم نمی‌کند و این جنایت‌ها بر انجام وظایف نیروهای مسلح و امنیتی تأثیری نخواهد داشت.

وی خطاب به عربستان افزود: هرچه جنگ و محاصره خود را ادامه دهی، ملت ما قدرتمندتر شده و در عرصه‌های مختلف پیشرفت خواهد کرد.

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