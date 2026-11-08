به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای رسانه‌ای مقاومت اسلامی عراق، کتائب سیدالشهداء، در بیانیه‌ای رسانه‌ای اعلام کرد:

مقاومت اسلامی عراق، کتائب سیدالشهداء، اظهارات غیردقیق فؤاد حسین را رد می‌کند و تأکید دارد که کتائب سیدالشهداء المنصوره، سند توافق‌نامه حاکمیت را امضا کرده است؛ سندی که چهار گروه مقاومت، در کنار طرف‌های چارچوب هماهنگی و نخست‌وزیر، آن را امضا کرده‌اند.

این گروه همچنان به مفاد این توافق‌نامه پایبند است و تاکنون هیچ موضعی درباره سلاح خود اعلام یا اتخاذ نکرده و هیچ موضعی را در این زمینه امضا نکرده است.

با تأکید بر این واقعیت‌ها، از تمامی سخنگویان، به‌ویژه شخصیت‌های دولتی که انتظار می‌رود بیش از دیگران نسبت به دقت اطلاعات اهتمام داشته باشند، دعوت می‌کنیم در انتقال اطلاعات و بیان اظهارات، دقت و مسئولیت‌پذیری را رعایت کنند تا از ایجاد ابهام یا ارائه اطلاعات نادرست به افکار عمومی جلوگیری شود.

در همین چارچوب، ما عذر برادرمان فؤاد حسین را می‌پذیریم؛ چراکه وی از واقعیت رویدادها دور مانده و از آنچه در میدان و روی زمین می‌گذرد، آگاهی کافی ندارد؛ وضعیتی که ناشی از سفرهای متعدد و حضور کم‌رنگ او در بغداد است.

همچنین آمادگی خود را برای ارائه گزارش‌های توجیهی دوره‌ای به وی درباره تحولات و آخرین رویدادهای مختلف در صحنه عراق اعلام می‌کنیم تا از واقعیت‌ها آگاه شود، از تحولات مطلع بماند و در آینده از گرفتار شدن در چنین لغزش‌هایی پرهیز کند.

شورای رسانه‌ای مقاومت اسلامی عراق

کتائب سیدالشهداء المنصوره

۷ اکتبر ۲۰۲۶

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