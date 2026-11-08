به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رقابت‌های کشتی ساحلی چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان داکار، دیروز (شنبه ۱۶ آبان) در مجموعه ساحلی سالی وست سنگال آغاز شد و دو نماینده کشتی ساحلی ایران کشورمان در اوزان ۶۰ و ۸۰ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفتند.

‏در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیرعلی دومیرکلایی در نخستین مبارزه خود از گروه A برابر دیوید باریرا کونده از پرتغال قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر حریف خود را شکست دهد و نخستین پیروزی خود را در این رقابت‌ها کسب کند.

‏در وزن ۸۰ کیلوگرم نیز رضا جلیلیان در نخستین مبارزه خود از گروه A به مصاف کنستانتینوس مورتزیلاکیس از یونان رفت و با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب حریف خود شد.

‏در دور دوم این رقابت‌ها و در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیرعلی دومیرکلایی در دومین دیدار باید به مصاف فام وان دونگ از ویتنام می‌رفت که به دلیل عدم حضور حریف در میدان، پیروز اعلام شد.

‏در وزن ۸۰ کیلوگرم نیز رضا جلیلیان در دومین مبارزه خود به پیروزی رسید تا نخستین برد خود را در این رقابت‌ها به ثبت برساند.

امیرعلی دومیرکلایی، نماینده کشورمان در وزن ۶۰ کیلوگرم، سومین مبارزه خود را نیز با پیروزی پشت سر گذاشت. ‏دومیرکلایی در سومین دیدار خود از گروه A به مصاف آدم ابوفاره از اردن رفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر یک حریف خود را شکست دهد و به نیمه نهایی راه یافت.

رضا جلیلیان، نماینده ایران در وزن ۸۰ کیلوگرم، در سومین مبارزه خود به مصاف حریفی از ایتالیا رفت. ‏جلیلیان در این دیدار برابر فرانچسکو موفا از ایتالیا قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۵ بر صفر حریف خود را ضربه فنی کند و دومین پیروزی‌اش را در این رقابت‌ها به ثبت برساند. بدین ترتیب رضا جلیلیان به عنوان نفر دوم از گروه A به نیمه نهایی صعود کرد.

در ادامه رقابت‌های کشتی امیرعلی دومیرکلایی، در مرحله نیمه‌نهایی وزن ۶۰ کیلوگرم به مصاف داویت مدزواشویلی از گرجستان رفت. او در این مسابقه با ارائه نمایشی زیبا موفق شد حریف گرجستانی خود را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد و جواز حضور در فینال را کسب کند.

دومیرکلایی در فینال برای کسب نشان طلا به مصاف ویلفردو رودریگز گونزالس، نماینده ونزوئلا، رفت و در پایان این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب حریف خود شد تا بر سکوی دوم بازی‌های المپیک جوانان بایستد.

در این وزن، نماینده ونزوئلا به مدال طلا دست یافت و داویت مدزواشویلی از گرجستان نیز با پیروزی ۴ بر یک مقابل باباکار امبایه از سنگال، مدال برنز را کسب کرد.

رضا جلیلیان، نماینده کشتی ساحلی ایران در مرحله نیمه‌نهایی وزن ۸۰ کیلوگرم به مصاف ماگت دیوپ از سنگال رفت و با شکست برابر نماینده کشور میزبان از صعود به فینال بازماند و راهی دیدار رده بندی شد.

در ادامه رقابت‌های کشتی ساحلی، رضا جلیلیان در وزن ۸۰ کیلوگرم، با پیروزی در دیدار رده‌بندی به مدال برنز دست یافت.

جلیلیان در مبارزه رده‌بندی به مصاف کنستانتینوس مورتزیلاکیس از یونان رفت و موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ حریف خود را شکست دهد و مدال برنز این وزن را از آن خود کند.

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