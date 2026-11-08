به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رقابت های دسته فوق سنگین وزنه برداری قهرمانی جهان صبح امروز با حضور دو وزنه بردار ایرانی یعنی علیرضا یوسفی و علی داوودی در چین برگزار شد و در نهایت یک طلا، یک نقره و یک برنز برای ایران به دست آمد.

اما اوج شاهکار مربوط به حرکت دوضرب علیرضا یوسفی بود که با مهار وزنه ۲۶۳ کیلوگرمی هم رکورد دوضرب دنیا را شکست و هم برای اولین بار به مدال نقره مجموع جهان رسید. البته که علی داوودی فقط در یکضرب برنز گرفت و در نهایت وزنه بردار عراقی به طلای مجموع دنیا رسید.

چند هفته قبل بود که علی داوودی با علی عمار، پدیده جدید عراقی دسته فوق سنگین دنیا در بازی های آسیایی ناگویا رقابت نزدیکی داشت و در نهایت داوودی بود که به مدال طلای مجموع رسید، اما این بار وزنه بردار ۲۲ ساله عراق با بهبود عملکرد خودش در دوضرب توانست طلای مجموع را از دست ایرانی ها بگیرد.

حرکت یکضرب:

علیرضا یوسفی که معمولا در یکضرب رکوردهای پایین تری دارد، با ۱۸۶ کیلوگرم کار خود را آغاز کرد و در ادامه هم توانست ۱۹۱ و ۱۹۵ کیلو را با موفقیت بالای سر ببرد تا در رده چهارم حرکت یکضرب قرار بگیرد.

اما داوودی که چندی قبل مدال طلای بازی های آسیایی را از آن خود کرده بود، امروز با وزنه ۲۰۰ کیلوگرمی کار خود را آغاز کرد. او در حرکت دوم هم وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی را بالای سر برد، اما در حرکت سوم یکضرب نتوانست ۲۱۰ کیلو را مهار کند.

در حالی که داوودی با ۲۰۶ کیلوگرم به مدال برنز رسید، لالایان از ارمنستان با دو حرکت صحیح و رکورد ۲۱۰ کیلوگرم به مدال نقره یکضرب دست یافت و علی عمار از عراق هم که پدیده جدید دسته فوق سنگین به حساب می آید، با ۲۱۱ کیلوگرم به مدال طلا رسید. البته عمار در حرکت سوم سراغ رکوردشکنی رفت و نتوانست وزنه ۲۲۰ کیلوگرمی را بالای سر ببرد.

حرکت دوضرب:

در دوضرب با اینکه وزنه های انتخابی دو وزنه بردار ایرانی نسبت به رقبای عراقی و ارمنستانی بالاتر بود، اما کادرفنی تصمیم گرفت علی داوودی ریسک نکند. داوودی ابتدا برای مهار وزنه ۲۴۶ کیلوگرمی روی تخته آمد و موفق بود. او برای حرکت دوم خود با توجه به وزنه های رقبا ۲۶۱ کیلوگرم را انتخاب کرد، اما دو بار در مهار این وزنه موفق عمل نکرد تا هم مدال دوضرب و هم مجموع از دستش برود.

اما علیرضا یوسفی عملکرد فوق العاده در دوضرب داشت. او با ۲۵۳ کیلوگرم آغاز کرد و توانست سه چراغ سفید از داوران بگیرد. در حرکت دوم علیرضا یوسفی با وجود مهار وزنه ۲۵۸ کیلوگرمی از سوی داوران چراغ قرمز گرفت و حتی بعد از اعتراض هم هیات ژوری وزنه او را رد کرد؛ در حالی که خودش به این رای معترض بود. اما یوسفی با قدرت بیشتر برای حرکت سوم روی تخته آمد. انتخاب او وزنه ۲۶۳ کیلوگرمی بود؛ وزنه ای که به معنای کسب مدال طلای دوضرب، شکستن رکورد جهان و قرار گرفتن او روی سکوی مجموع جهان بود. این وزنه حساس و سنگین توسط علیرضا یوسفی با قدرت تمام مهار شد تا او یک شاهکار را خلق کند. رکورد قبلی جهان که با ۲۶۱ کیلو در اختیار خودش بود، شکسته شد و یوسفی علاوه بر طلای دوضرب، نقره مجموع را هم گرفت.

اما لالایان ارمنستانی با مهار وزنه ۲۴۷ کیلوگرمی در دوضرب برنز گرفت و در مجموع هم سوم شد. علی عمار عراقی هم با مهار وزنه ۲۵۵ کیلوگرمی در دوضرب نقره گرفت و در مجموع به مدال طلای جهان رسید.

عملکرد دو وزنه بردار ایرانی در دسته فوق سنگین مسابقات جهانی:

علیرضا یوسفی:

یک‌ضرب

حرکت اول: ۱۸۶ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم: ۱۹۱ کیلوگرم (موفق)

حرکت سوم: ۱۹۵ کیلوگرم (موفق)

رده: چهارم

دوضرب

حرکت اول: ۲۵۳ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم: ۲۵۸ کیلوگرم (ناموفق)

حرکت سوم: ۲۶۳ کیلوگرم(موفق)

رده: اول

مجموع: ۴۵۸ کیلوگرم

رده: دوم

علی داودی:

یک‌ضرب

حرکت اول: ۲۰۰ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم: ۲۰۶ کیلوگرم (موفق)

حرکت سوم: ۲۱۰ کیلوگرم (ناموفق)

رده: سوم

دوضرب

حرکت اول: ۲۴۶ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم: ۲۶۱ کیلوگرم (ناموفق)

حرکت سوم: ۲۶۱ کیلوگرم (ناموفق)

رده: چهارم

مجموع: ۴۵۲ کیلوگرم

رده: چهارم

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