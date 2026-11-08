به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مفتی عمان روز یکشنبه در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در غزه، از وضعیت دشوار آوارگان فلسطینی ابراز تأسف کرد.

به نقل از العربی جدید، وی در این پیام نوشت: خبر آنچه بر برادرانمان در غزه عزیز در پی بارش باران‌های شدید و هجوم سیلاب‌های گسترده به محل سکونت آنها گذشته، به ما رسیده است. با آنها ابراز همدردی می‌کنیم و از خداوند متعال می‌خواهیم بحرانشان را برطرف، اندوهشان را رفع و مشکلاتشان را دور کند.

الخلیلی افزود: از همه مسلمانان می‌خواهیم با کمک‌های مالی خود به یاری فلسطینی‌ها بشتابند، در امدادرسانی به آنها تعجیل کنند و از خیر و نعمتی که خداوند به آن‌ها عطا کرده است، با مردم غزه سهیم شوند.

این درخواست پس از آن مطرح شد که دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در غزه روز شنبه اعلام کرد در پی ورود سامانه کم‌فشار جوی، حدود ۷۰ هزار چادر آوارگان دچار آب‌گرفتگی شده و ده‌ها دیوار نیز طی ۱۲ ساعت نخست آغاز این وضعیت فروریخته است.

بر اساس این گزارش، این حوادث به مجروح شدن شماری از افراد و خسارت‌های اولیه مستقیم به ارزش حدود سه میلیون دلار منجر شده است.

از شامگاه جمعه، نوار غزه تحت تأثیر سامانه کم‌فشار جوی همراه با بارندگی شدید و وزش بادهای تند قرار گرفته است؛ وضعیتی که رنج هزاران آواره ساکن در چادرهای فرسوده و فاقد امکانات گرمایشی و حفاظتی در برابر باران و سرما را تشدید کرده است.

بر اساس آمار پیشین دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه در ماه اوت، بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار آواره در این منطقه در شرایطی فاجعه‌بار زندگی می‌کنند؛ از این تعداد، حدود ۸۶۷ هزار نفر در چادرهای فرسوده و بیش از یک میلیون نفر در مراکز اسکان موقت به سر می‌برند.

از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، بیشتر مناطق این باریکه با ویرانی گسترده منازل مسکونی و زیرساخت‌ها مواجه شده‌اند و آوارگی مکرر نیز موجب از دست رفتن و فرسودگی دارایی‌های خانواده‌های فلسطینی شده است.

با وجود گذشت بیش از یک سال از اجرای توافق آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵، نیازهای مربوط به اسکان و بازسازی همچنان بسیار فراتر از میزان کمک‌های موجود است و محدودیت‌های رژیم صهیونیستی برای ورود مصالح مورد نیاز جهت تأمین سرپناه موقت و تعمیر خانه‌های آسیب‌دیده ادامه دارد.

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