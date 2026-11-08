به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تجاوز نظامی عربستان سعودی با حملات هوایی و گلوله‌باران مستقیم، غیرنظامیان، مناطق مسکونی و مرزی را در استان‌های مختلف یمن هدف قرار داده است.

خبرنگار شبکه المسیره در تعز گزارش داد که جنگنده‌های عربستان سعودی، منطقه «المساحین» در شهرستان الشمایتین استان تعز را بمباران کردند که در پی آن شماری از شهروندان از جمله زنان و کودکان زخمی شدند.

در استان صعده، یک زن سالخورده زخمی شد و ده‌ها رأس دام در پی حمله به تجمعات عشایر در منطقه «آل عمار» شهرستان الصفراء تلف شدند.

همچنین دو شهروند در شهرستان مرزی شدا بر اثر تیراندازی ارتش عربستان سعودی زخمی شدند. این حادثه همزمان با گلوله‌باران شدید مناطقی از این شهرستان رخ داد.

پیش‌تر، دکتر انیس الاصبحی، سخنگوی وزارت بهداشت یمن، اعلام کرد که آمار قربانیان تجاوز عربستان در ۲۴ ساعت گذشته به ۳۴ شهید و ۴۹ زخمی رسیده است.

وی اشاره کرد که آمار تجمعی تجاوزات اخیر عربستان به ۱۰۶۴ شهید و زخمی افزایش یافته است که شامل ۳۴۰ شهید و ۷۲۴ زخمی می‌شود.

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