به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی تهرانی، معاون بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی، در صحن سیزدهمین مجمع عمومی کنفرانس بین‌المللی احزاب سیاسی آسیا (آی‌کپ) در سئول، با اشاره به جنگ‌های تحمیلی و تهاجم مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، خواستار تبدیل موضع‌گیری‌های سیاسی آی‌کپ به «مکانیسم‌های عملی همکاری» برای پایان دادن به فرهنگ مصونیت متجاوزان شد.

تهرانی در این سخنرانی که با تقدیر از میزبانی کره جنوبی آغاز شد، گفت: گردهمایی امروز ما در حالی برگزار می‌شود که ملت ایران و به‌ویژه کودکان مظلوم آن، زخم‌های عمیقی از دو جنگ تحمیلی و تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی بر تن دارند؛ تجاوزی که نه فقط زیرساخت‌ها، بلکه وجدان بشریت را هدف گرفت.

وی با اشاره به حمله به مدرسه «شجره طیبه» در میناب در نخستین روز جنگ اخیر افزود: در این حمله، بیش از ۱۶۸ دانش‌آموز دختر و پسر ۷ تا ۱۲ ساله در کلاس‌های درس خود هدف موشک‌های آمریکایی قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. این حمله که با همدستی رژیم صهیونیستی انجام شد، یک «خطای تاکتیکی» نبود؛ بلکه جنایت جنگی آشکار و نقض فاحش کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودک بود.

معاون بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی، ساختمان ویران‌شده این مدرسه را سند زنده مسئولیت حقوقی و اخلاقی آمریکا و اسرائیل، خواند و تأکید کرد: هیچ نهاد بین‌المللی تاکنون نتوانسته یا نخواسته است این جنایت را محکوم و پیگیری کند.

تهرانی در ادامه سخنانش با اشاره به شهادت حضرت آیت‌الله امام سید علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، در همان حملات تجاوزکارانه گفت: دشمن گمان می‌کرد با حذف رهبری، نظام اسلامی فروپاشیده می‌شود؛ اما برخلاف این محاسبه غلط، شهادت ایشان نه‌تنها شکافی در وحدت ملی ایجاد نکرد، بلکه ملت ایران و همه جریان‌های سیاسی را متحدتر و منسجم‌تر در برابر متجاوزان کرد. این واقعیت درسی برای همه احزاب آسیایی است: تکیه بر قدرت‌های فرامنطقه‌ای و محاسبات مبتنی بر زور، محکوم به شکست است.

وی با انتقاد از ناکارآمدی ساختارهای بین‌المللی موجود تصریح کرد: آنچه در غزه، لبنان و اکنون در قلب ایران رخ داد، ناکارآمدی ساختارهای بین‌المللی موجود را آشکار کرد. شورای امنیت سازمان ملل به دلیل حق وتوی قدرت‌های حامی رژیم صهیونیستی، بارها از انجام مسئولیت اصلی خود در حفظ صلح و امنیت بازمانده است. دادگاه‌های بین‌المللی نیز در عمل قادر به پاسخگو کردن متجاوزان نیستند. این وضعیت، ضرورت بازنگری جدی در سازوکارهای حل‌وفصل منازعات را برای همه ما روشن می‌کند.

تهرانی با تأکید بر اینکه راه‌حل بحران‌های منطقه ما باید آسیایی باشد، گفت: آی‌کپ به‌عنوان بزرگ‌ترین شبکه احزاب سیاسی آسیا با ۴۴۰ حزب عضو از ۵۲ کشور، ظرفیت بی‌نظیری برای ایفای نقش محوری در این زمینه دارد. این سازمان پیش‌تر با صدور بیانیه رسمی، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم و بر توقف فوری خصومت‌ها و بازگشت به میز مذاکره تأکید کرده است. اکنون زمان آن رسیده که این مواضع به مکانیسم‌های عملی همکاری تبدیل شود؛ از جمله تقویت سازوکارهای اعتمادسازی و گفت‌وگوی مستقیم حزبی میان احزاب منطقه، به‌ویژه در بحران‌هایی که امنیت جمعی آسیا را تهدید می‌کند.

معاون بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی در پایان با اشاره به اینکه ملت ایران از آزمون دشوار جنگ و شهادت سربلند بیرون آمده است، گفت: این آزمون مسئولیت سنگینی بر دوش همه ما گذاشته است: پایان دادن به فرهنگ مصونیت متجاوزان. بیایید از این مجمع پیام روشنی به جهان بفرستیم؛ "آسیا دیگر صحنه جنایات بی‌مجازات علیه کودکان و ملت‌ها نخواهد بود." همکاری میان احزاب آسیایی در چارچوب آی‌کپ، تنها راه ساختن نظمی عادلانه و پایدار در منطقه ماست.

محکومیت نسل‌کشی در غزه و تهاجم به ایران؛ یک اقدام انسانی است

مهدی تهرانی، معاون امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی، در چهل‌وششمین نشست کمیته دائمی کنفرانس بین‌المللی احزاب سیاسی آسیا (ICAPP)، علاقمندی این حزب را برای میزبانی یکی از جلسات آی‌کپ در آینده، با برطرف شدن سایه تهدید آمریکایی–صهیونیستی علیه منطقه را اعلام کرد.

این نشست با حضور احزاب عضو کمیته دائمی آی‌کپ برگزار شد. کمیته دائمی آی‌کپ رکن اصلی تصمیم‌گیری و هماهنگی میان‌دوره‌ای این کنفرانس است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین دستور کار مجامع عمومی و کمیته‌های تخصصی دارد.

تهرانی در این نشست با اشاره به عضویت فعال حزب موتلفه اسلامی در آی‌کپ و حضور مستمر آن در کمیته دائمی، گفت: حزب موتلفه اسلامی آمادگی دارد در صورت مساعد بودن شرایط و برطرف شدن تهدیدات آمریکایی–صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و منطقه، میزبان یکی از جلسات آی‌کپ باشد.

وی این پیشنهاد را نشانه عزم حزب موتلفه اسلامی برای تعمیق همکاری‌های حزبی و تقویت نقش آسیایی ایران در شبکه احزاب سیاسی آسیا دانست.

معاون امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه امنیت آسیا در گرو گفت‌وگوی مستقیم و اعتمادسازی میان احزاب منطقه است، افزود: آی‌کپ با ۴۴۰ حزب عضو از ۵۲ کشور، ظرفیت بی‌نظیری برای تبدیل مواضع مشترک به سازوکارهای عملی همکاری دارد.

وی همچنین با اشاره به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و تهاجم به لبنان و تجربه اخیر ایران در جنگ تحمیلی و تهاجم مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: محکومیت نسل‌کشی اتفاق افتاده در غزه یک محکومیت سیاسی نیست و اعتنا به سرنوشت بشری و یک اقدام انسانی است.

حزب موتلفه اسلامی به عنوان یکی از احزاب فعال و عضو مؤثر آی‌کپ، در ادوار مختلف در نشست‌های کمیته دائمی و مجامع عمومی این کنفرانس حضور داشته است.

روایت آسیا را خودمان بنویسیم

معاون بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی، در اجلاس رسانه‌ای کنفرانس بین‌المللی احزاب سیاسی آسیا (ICAPP) به میزبانی کره‌جنوبی، با تأکید بر اینکه جنگ امروز پیش از میدان نظامی، جنگ روایت‌ها است، طرح ایجاد یک پلتفرم رسانه‌ای مشترک آسیایی را به دبیرخانه آی‌کپ تقدیم کرد؛ طرحی که به گفته او می‌تواند گام‌به‌گام به نتفلیکس آسیایی تبدیل شود.

تهرانی گفت: گردهمایی ما در مجمع رسانه‌ای آی‌کپ فرصتی است برای تأمل در مسئولیت مشترک ما در قبال مهم‌ترین سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد.

وی با اشاره به تأسیس آی‌کپ از سال ۲۰۰۰ با هدف گفت‌وگو و همکاری میان احزاب آسیا افزود: مجمع رسانه‌ای آن نیز با این درک شکل گرفت که رسانه‌ها می‌توانند افکار عمومی را شکل دهند و در ساختن جامعه آسیایی نقش داشته باشند.

معاون بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی با هشدار درباره نبود اعتماد در جهان امروز تصریح کرد: رقابت‌های ژئوپلیتیک، تنش‌های سیاسی و نظامی، و گسترش اطلاعات نادرست و اخبار جعلی، اعتماد میان ملت‌ها و نهادها را فرسوده کرده است. در چنین فضایی، رسانه‌ها فقط ناقل خبر نیستند؛ آن‌ها معماران ادراک و سازندگان یا تخریب‌کنندگان اعتماد هستند.

تهرانی با روایت تجربه رسانه‌ای ایران در دوران تهاجم آمریکایی–اسرائیلی گفت: ما مستقیماً آزمودیم که دشمن نه‌تنها زیرساخت‌ها و کودکان ما را هدف گرفت، بلکه با روایت‌های تحریف‌شده تلاش کرد جنایت را عادی و مقاومت ملت ایران را منزوی نشان دهد. در این شرایط، ایران از فضای رسانه‌ای جدی و خلاقانه استفاده کرد. وی ساخت ویدیوهای لگویی را یکی از نمونه‌های مهم این تجربه خواند و افزود: این ویدیوها با زبانی هنری و جهانی، روایت جنایت علیه کودکان و مقاومت ملت ایران را به مخاطبانی رساندند که شاید هرگز خبر رسمی را دنبال نمی‌کردند. این زبان مشترک بصری، همدلی و پرسش‌گری ایجاد کرد و انحصار روایت دشمن را شکست.

وی همچنین به توان رسانه‌ای سفارت‌ها و نمایندگی‌های ایران در جهان در توییتر اشاره کرد و گفت: سفارتخانه‌ها بصورت خودجوش، هشتگ‌های مشترک، انتشار سریع مستندات و پاسخ به تحریف‌ها، یک شبکه رسانه‌ای ساختند. این صدای، سریع و مستند در توییتر توانست شکاف روایی دشمن را آشکار کند و اعتماد مخاطبان مستقل را جلب نماید.

تهرانی برای مجمع رسانه‌ای آی‌کپ چند گام عملی پیشنهاد کرد: توسعه بانک اطلاعات سیاسی مشترک، تولید محتوای مشترک و گفت‌وگوهای رسانه‌ای فرامرزی میان رسانه‌های حزبی آسیا، و تدوین اصول مشترک حرفه‌ای برای مواجهه با اخبار جعلی و هوش مصنوعی مولد.

اما مهم‌ترین بخش سخنرانی تهرانی، ارائه یک پیشنهاد مشخص بود. وی اذعان کرد: تجربه یک سال اخیر به ما ثابت کرد که نهادهای بین‌المللی کارایی لازم را ندارند؛ همان‌گونه که در قبال تجاوز و جنایت علیه کودکان و ملت‌ها ناتوان ماندند. همین واقعیت در عرصه رسانه نیز تکرار می‌شود؛ رسانه‌های غربی آسیا را از دید خودشان روایت می‌کنند و واقعیت مردم آسیا را آن‌گونه که هست نشان نمی‌دهند. آن‌ها صدای ما نیستند.

وی افزود: به همین دلیل، امروز طرح ایجاد یک پلتفرم رسانه‌ای مشترک آسیایی را به دبیرخانه آی‌کپ تقدیم می‌کنم. هدف روشن است: ایجاد بستری مشترک برای تولید و توزیع محتوای رسانه‌ای از نگاه خود آسیایی‌ها؛ بستری که واقعیت‌های منطقه، فرهنگ غنی آسیا و صدای ملت‌های آن را بدون فیلتر روایت‌های غربی به جهان نشان دهد. اگر دبیرخانه و احزاب عضو صلاح بدانند، می‌توانیم گام‌به‌گام به سمت ساختار مشترک حرکت کنیم؛ ساختاری برای ترویج فرهنگ آسیا، همدلی و اعتماد میان ملت‌های آسیایی.

معاون امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه اعتماد در جهان امروز یافتنی نیست؛ ساختنی است، گفت: بیایید از این مجمع پیام روشنی به ملت‌های آسیا بدهیم؛ ما رسانه‌ها و احزاب آسیایی متعهد به حقیقت، گفت‌وگو و اعتماد مشترک هستیم؛ که این بار، روایت آسیا را خودمان می‌نویسیم.

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