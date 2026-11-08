به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد الشمری، عضو مجلس نمایندگان عراق، در گفت‌وگویی اعلام کرد: در حال حاضر در پارلمان تلاشی گسترده با حمایت امضاهای نمایندگان در جریان است تا مسئولان پرونده تدوین پیش‌نویس قانون حشدالشعبی احضار شوند و دلایل واقعی این تعویق غیرقابل توجیه بررسی شود و دولت ملزم به ارسال آن بدون تعویق بیشتر گردد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» افزود: این تحرک پارلمانی به طور جدی بر بررسی اطلاعاتی متمرکز است که نشان می‌دهد دولت آمریکا فشارها و تحمیل‌هایی را برای اعمال عباراتی ناعادلانه در پیش‌نویس اعمال می‌کند؛ عباراتی که با هدف خالی کردن قانون از محتوای آن و محروم کردن رزمندگان از حقوق عادلانه اداری، مالی و بازنشستگی خود طراحی شده است.

الشمری تأکید کرد: فداکاری‌های قهرمانان حشدالشعبی که سرزمین را آزاد کردند و از حاکمیت کشور حفاظت کردند، یک خط قرمز است و اجازه نخواهد داد هیچ طرف داخلی یا خارجی به آن تعرض کند.

وی تصریح کرد: پارلمان هیچ پیش‌نویسی را که حقوق رزمندگان، مجروحان و خانواده‌های شهدا را نادیده بگیرد، تصویب نخواهد کرد و در برابر دخالت‌های آمریکایی که هدفشان ضربه زدن به این نهاد امنیتی ملی است، سدی محکم خواهد بود.

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