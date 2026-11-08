به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «گادی آیزنکوت» رهبر حزب یشار که مأمور تشکیل دولت شده، در شرایطی که هنوز اکثریت لازم در کنست را در اختیار ندارد، با سه سناریوی اصلی روبه‌رو است.

سناریوی نخست، تشکیل دولت اقلیت با تکیه بر حمایت دو فهرست عربی است؛ حمایتی که می‌تواند شمار کرسی‌های پشتیبان دولت را به ۶۷ کرسی برساند.

سناریوی دوم، ائتلاف با دو حزب «شاس» و «یهدوت هتوراه» است که مجموعاً ۱۳ کرسی در اختیار دارند و می‌توانند آیزنکوت را به حد نصاب اکثریت برسانند. با این حال، اختلاف بر سر معافیت طلاب مدارس دینی یهودی از خدمت نظامی در ارتش، از موانع اصلی این گزینه به شمار می‌رود.

سناریوی سوم، تشکیل دولت وحدت با حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو است که می‌تواند اکثریتی ۶۷ نفره ایجاد کند؛ هرچند آیزنکوت پیش‌تر متعهد شده بود نتانیاهو را از قدرت کنار بزند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در صورتی که آیزنکوت طی مهلت ۲۸ روزه موفق به تشکیل دولت نشود، احتمال دارد مأموریت تشکیل کابینه به نتانیاهو واگذار شود یا در صورت تداوم بن‌بست، روند سیاسی به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام پیش برود.

هاآرتص: نتانیاهو تنها زمانی از وحدت سخن می‌گوید که خطر از دست دادن قدرت را احساس می‌کند

روزنامه عبری «هاآرتص» در گزارشی نوشت بنیامین نتانیاهو تنها زمانی «کارت وحدت» را مطرح می‌کند که موقعیت سیاسی او در معرض خطر قرار گرفته و احتمال از دست‌ دادن قدرت بیش از هر زمان دیگری ملموس شده باشد.

این روزنامه با اشاره به پیام ویدئویی نتانیاهو در شامگاه گذشته، لحن و محتوای سخنان او را به‌ شدت آشفته توصیف کرد و نوشت حتی زمانی که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جایگاه دعوت‌ کننده به وحدت ظاهر می‌شود، همچنان به تحریف واقعیت و تاریخ نزدیک ادامه می‌دهد.

هاآرتص همچنین به مقایسه نتانیاهو میان تحولات داخلی "اسرائیل" و وضعیت برخی شهرهای اروپایی اشاره کرد؛ جایی که وی گفته بود: «آتش و شعله‌هایی که در خیابان‌های پاریس و بروکسل دیده می‌شود، در مقایسه با آنچه در قدس، تل‌آویو و حیفا خواهیم دید، کم ‌رنگ خواهد بود. "اسرائیل" به‌ سادگی باقی نخواهد ماند.»

این روزنامه سخنان نتانیاهو را نشانه‌ای از شدت فشار سیاسی وارد شده بر او در شرایط کنونی توصیف کرد.

معاریو: اطرافیان نتانیاهو و لیکود در تلاش برای زیر سؤال بردن نتایج انتخابات هستند

روزنامه عبری «معاریو» گزارش داد کنست بیست ‌و ششم قرار است روز سه‌شنبه نخستین جلسه خود را برگزار کند؛ جلسه‌ای که در حالت عادی باید جنبه تشریفاتی و رسمی داشته باشد.

این روزنامه افزود با این حال، همان‌گونه که پیش از انتخابات نیز نشانه‌هایی از آن دیده می‌شد، اطرافیان بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود در تلاش هستند نتایج انتخابات را زیر سؤال برده و از پذیرش آن خودداری کنند.

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