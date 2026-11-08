به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که توجه جهان به نقشه‌های سیاسی در حال تغییر خاورمیانه معطوف شده است، تحقیقات امنیتی و اطلاعاتی پشت پرده، فصل جدید و خطرناکی را در هرج و مرج سیستماتیک آشکار می‌کند، جایی که منافع گروه موسوم به «هیئت تحریر الشام» به رهبری ابومحمد الجولانی با طرح‌های منطقه‌ای فراملی تلاقی کرده و حاکی از تحرکات میدانی اخیر است که، چیزی بیش از مانورهای محلی در شمال سوریه را نشان می‌دهد.

المعلومه رسانه عراقی طی مصاحبه با چند منبع آگاه از یک پروژه خطرناک در آینده منطقه پرده برداشت؛ عیان شدن یک طرح خرابکارانه گسترده که از پایگاه‌های ادلب سرچشمه می‌گیرد و دامنه خود را برای ضربه زدن به قلب ثبات و امنیت کشورهای همسایه، در درجه اول اردن و عراق، از طریق راهبردی با هدف گسترش ترور و ایجاد جبهه‌های فرسایشی جدید، گسترش می‌دهد.

داده‌های امنیتی تکان‌دهنده و تحقیقات انجام‌شده توسط مقامات ذیصلاح، رصد انتقال‌های مشکوک و سازمان‌یافته حدود ۱۳۰۰ فرد مسلح از گروه‌های افراطی به سمت مرزها را نشان می‌دهد که همزمان با خنثی‌سازی توطئه‌ای به رهبری رژیم صهیونیستی از طریق بازوی اطلاعاتی آن در جنوب سوریه، به‌ویژه در استان درعا، صورت گرفته است.

این هماهنگی اطلاعاتی در سطح بالا نه تنها با هدف بی‌ثبات کردن امنیت ملی منطقه انجام می‌شود، بلکه به دنبال تحمیل واقعیتی از هرج و مرج گسترده است که در خدمت برنامه‌های توسعه‌طلبانه و فشارهای خارجی است و این امر امنیت عمان، بغداد و دمشق را در برابر خطرناک‌ترین آزمون امنیتی از نوع خود قرار می‌دهد تا از پروژه هرج و مرج تلافی‌جویانه جلوگیری کند.

در همین راستا، یک منبع امنیتی سوری گزارش داد که انتقال مشکوک گروه‌های تروریستی از داخل خاک سوریه به کشورهای همسایه، در درجه اول عراق، لبنان و اردن، شناسایی شده است. این منبع تأکید کرد که این تحرکات تحت نظارت و هماهنگی مستقیم طرف‌های آمریکایی و ترکیه‌ای برای بی‌ثبات کردن منطقه انجام شده است.

این منبع به خبرگزاری المعلومه گفت: استقرار مجدد بیش از ۱۳۰۰ عنصر تروریستی ثبت شده است. آنها قبلاً به صورت دسته‌ای به سمت مرزها و گذرگاه‌های مجاور عراق، لبنان و اردن منتقل شده بودند. این منبع افزود: این تحرکات مشکوک بخشی از یک طرح خرابکارانه برای بازیافت تروریسم و ​​استفاده از آن به عنوان ابزاری برای فشار و باج‌گیری امنیتی علیه کشورهای همسایه است.

وی افزود: پیش از عملیات انتقال، دوره‌های فشرده آموزشی و آمادگی نظامی برای این تروریست‌ها در داخل اردوگاه‌های ویژه واقع در حومه ادلب، به ویژه در منطقه حارم در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه، برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: نظارت و پوشش لجستیکی آمریکا و ترکیه بر این اردوگاه‌ها و عملیات انتقال، به وضوح نشان دهنده دست داشتن این طرف‌ها در احیای سازمان‌های افراطی و تهدید حاکمیت ملی کشورهای همسایه است.

این منبع تاکید کرد: نیاز است دستگاه‌های امنیتی عراق و کشورهای منطقه نهایت احتیاط و هشدار را به عمل آورند و استحکامات و نظارت اطلاعاتی در امتداد نوار مرزی مشترک را برای خنثی کردن هرگونه تلاش برای نفوذ یا طرح‌هایی که امنیت و ثبات مردم منطقه را هدف قرار می‌دهد، خنثی کنند.

یک منبع آگاه اردنی نیز از یک توطئه تروریستی به رهبری رژیم صهیونیستی خبر داد که شامل جذب و تسلیح صدها عنصر افراطی در جنوب سوریه با هدف انجام حملات خرابکارانه گسترده برای بی‌ثبات کردن منطقه، به ویژه اردن، بوده است.

این منبع به خبرگزاری المعلومه گفت: داده‌های امنیتی و تحقیقات انجام شده توسط مقامات ذیصلاح در اردن، تشکیل گروه‌های مسلح متشکل از حداقل ۵۰۰ عنصر تروریستی فعال در استان درعا در جنوب سوریه را آشکار کرد. وی افزود: این باندها بودجه و سلاح‌های مستقیم و پیشرفته‌ای را از سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی دریافت می‌کردند تا به عنوان سرلوحه عملیات خصمانه فرامرزی مورد استفاده قرار گیرند.

این منبع افزود: هدف طرح صهیونیستی بی‌ثبات کردن اوضاع امنیتی و انجام حملات هماهنگ به قلب کشورهای همسایه به منظور ایجاد هرج و مرج و تضعیف انسجام منطقه‌ای است. وی خاطرنشان کرد: این گروه‌ها از حمایت و پوشش لجستیکی طرف‌های محلی برای تأمین خطوط تدارکاتی و نفوذ به خاک اردن برخوردارند.

پیش از این، یک منبع امنیتی سوری به المعلومه فاش کرده بود که عملیات انتقال مشکوک گروه‌های افراطی و تروریستی به سمت مرزهای کشورهای همسایه (عراق، لبنان و اردن) تحت نظارت مستقیم و هماهنگی اطلاعاتی با هدف بی‌ثبات کردن امنیت ملی منطقه و ایجاد هرج و مرج در راستای توسعه‌طلبی و فشارهای خارجی، شناسایی شده است.

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