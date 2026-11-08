به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتانیاهو شامگاه گذشته با انتشار بیانیه‌ای ضبط‌شده ظاهر شد؛ بیانیه‌ای که واژه «هیستریک» در توصیف آن حتی تعبیری ساده و ملایم به شمار می‌رود. آنچه رخ داد، فروپاشی کامل و ازهم‌گسیختگی آشکار او در برابر دوربین‌ها بود.

روزنامه عبری‌زبان هاآرتص نوشت: بنیامین نتانیاهو تنها زمانی شعار وحدت را سر می‌دهد که احساس کند خطر از دست دادن قدرت او را تهدید می‌کند و سقوط از جایگاه نخست‌وزیری بیش از هر زمان دیگری به او نزدیک شده است.

هاآرتص در ادامه نوشت: حتی زمانی که نتانیاهو در قامت مدافع وحدت ظاهر می‌شود، نمی‌تواند عادت همیشگی خود به دروغ‌گویی و تحریف تاریخ، آن هم تاریخ نه‌چندان دور را کنار بگذارد.

این روزنامه همچنین با اشاره به مقایسه عجیب نتانیاهو میان وضعیت اسرائیل و تحولات اروپا، نوشت که از دست دادن تعادل روانی او در این اظهارات آشکار بود.

نتانیاهو گفته بود: «آتش‌ها و شعله‌های آتش در خیابان‌های پاریس و بروکسل در مقایسه با آتش‌هایی که در خیابان‌های قدس، تل‌آویو و حیفا خواهیم دید، ناچیز به نظر خواهند رسید. اسرائیل به‌سادگی دیگر وجود نخواهد داشت.»

هاآرتص در پایان تأکید کرد که این اظهارات با وضعیت روانی نخست‌وزیر اسرائیل هم‌خوانی دارد.

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