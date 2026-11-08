به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر علی فیاض، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، در مراسم یادبود شهدای مقاومت اسلامی در شهرک میس الجبل که در مجتمع امام مجتبی (ع) در سنت تریز و با حضور علما، شخصیت‌ها و خانواده‌های شهدا برگزار شد، اعلام کرد: تغییراتی که ممکن است از انتخابات «اسرائیلی» و آمریکایی حاصل شود، هیچ تغییری در مواضع و محاسبات مقاومت ایجاد نخواهد کرد.

وی گفت: ترامپ و نتانیاهو بهای ماجراجویی‌های بیهوده خود را پرداختند؛ زیرا این اقدامات هیچ دستاورد قابل توجهی در برابر جمهوری اسلامی ایران نداشت. در عوض، پیامدهای منفی آن به‌ویژه بر خود آمریکا، امنیت انرژی جهانی و متحدان واشنگتن برجای ماند.

فیاض معتقد است: تحولی در جریان است که پیامدهای آن ممکن است در اردوگاه آمریکا و متحدانش نمایان شود؛ نشانه‌هایی از اضطراب و سردرگمی در مدیریت گزینه‌ها و ناتوانی در دستیابی به دستاوردی معنادار جز تخریب و کشتار. در مقابل، ایران و متحدانش در وضعیت انسجام، وضوح و ایستادگی قرار دارند و توانایی مدیریت رویارویی را دارند.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین نکته، درس‌گیری از تحولات اخیر است؛ به‌ویژه برای لبنانی‌هایی که با تجاوزگری روزافزون اسرائیل و جنگ نسل‌کشی آن روبه‌رو هستند. لبنانی‌ها باید بدانند که نتایج این رویارویی هنوز نهایی نشده است. توازن با دشمن اسرائیلی تنها با ایستادگی و اتکا به نقش جمهوری اسلامی ایران ممکن می‌شود. نقشی که اثبات کرده کسی نمی‌تواند از آن عبور کند و توانسته است پایان دادن به جنگ در منطقه، توقف تجاوز به لبنان، عقب‌نشینی از سرزمین آن و حفاظت از حاکمیت و وحدت این کشور را به بند اول مذاکرات خود با آمریکا تبدیل کند.

فیاض تصریح کرد: خروج از بحران لبنان خارج از این مسیر ممکن نیست. جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت یا منفعت پنهان و آشکاری، از منابع خود برای حمایت از مردم لبنان دریغ نمی‌کند.

وی در پایان گفت: حراست از منافع لبنان ایجاب می‌کند که دولت این کشور در موضع خود بازنگری کند. دولت لبنان باید سیاست‌ها و محاسبات خود را از وضعیت بلاتکلیفی، عدم توازن و ناکارآمدی خارج کرده و به سمت مسیری بازگرداند که دستیابی به اهداف را ممکن می‌سازد.

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