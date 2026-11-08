به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که موج سرمای اخیر باعث غرق شدن و آسیب دیدن بیش از ۷۰ هزار چادر آوارگان، محله‌های مسکونی و ساختمان‌های ترک‌خورده شده است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان از ورود اقلام امدادی فوری، در پیشاپیش آن‌ها کانکس‌ها، مواد تعمیر، وسایل گرمایشی و تجهیزات امداد و نجات جلوگیری می‌کند.

جنبش حماس، «شورای صلح» و مدیر اجرایی آن، نیکولای ملادینوف را مسئول مستقیم تشدید مصیبت صدها هزار آواره دانست.

این جنبش تأکید کرد که سکوت آنان در برابر نقض‌های صهیونیستی، پوششی برای ادامه این تجاوزات و جنایت‌های جمعی علیه ملت فلسطین فراهم می‌کند.

این جنبش از میانجی‌گران و ضامنان توافق خواست تا با اعمال فشار واقعی، رژیم صهیونیستی را به اجرای کامل تعهداتش ملزم کنند. آنان همچنین باید جریان فوری کمک‌ها و اقلام امدادی را تضمین کرده و مانع از ورود کمیته ملی به نوار غزه نشوند.

حماس همچنین از جامعه بین‌المللی و کشورهای عربی و اسلامی خواست برای شکستن محاصره و نجات غزه از پیامدهای جنگ نسل‌کشی و محاصره مداوم، اقدام فوری انجام دهند.

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