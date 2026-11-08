به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور ناصر عباس جعفری رئیس مخالفان در مجلس سنای پاکستان امروز طی سخنرانی در همایش تجدید عهد با رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای محور مقاومت در اسلام‌آباد گفت: پاکستان باید به جای تبدیل شدن به یکی از طرف های جنگ یمن، نقش میانجی را ایفا کند.

وی هشدار داد: انحراف از مصوبه پارلمانی سال ۲۰۱۵ درباره بی طرفی در جنگ سعودی علیه یمن، خلاف منافع ملی خواهد بود.

این سناتور پاکستانی افزود: تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، جنایات آنان علیه مردم مظلوم فلسطین و یمن محکوم است، پاکستان اجازه نخواهد داشت به هیزم هیچ جنگ خارجی تبدیل شود.

وی گفت: پاکستان تحت هیچ شرایطی نباید به یکی از طرف های جنگ یمن تبدیل شود. در سال ۲۰۱۵، پارلمان پاکستان به اتفاق آرا تصمیم گرفت که این کشور بخشی از درگیری یمن نشود و نیروهای خود را به آنجا اعزام نکند. در شرایط فعلی، انحراف از این تصمیم پارلمانی خلاف منافع ملی، حاکمیت و آرمان‌های عمومی پاکستان خواهد بود.

حجت‌الاسلام جعفری اظهار داشت: پیشنهادی از یمن به پاکستان برای ایفای نقش میانجی وجود دارد. من نامه‌ای به نخست‌وزیر پاکستان نوشتم و او را از حساسیت این موضوع مطلع کردم. همچنین از وزیر امور خارجه پرسیدم که وقتی خودمان به نظر می‌رسد که در حال تبدیل شدن به یک طرف این درگیری هستیم، چگونه می‌توانیم میانجیگری کنیم؟

وی تاکید کرد: به جای اینکه پاکستان را به بخشی از جنگ علیه یک کشور مسلمان تبدیل کنیم، باید نقش خود را برای آتش‌بس، مذاکره و صلح ایفا کند. دولت باید پاکستان را از این باتلاق بیرون بکشد.

رئیس حزب شیعیان پاکستان افزود: مردم یمن به دلیل حمایت از ملت فلسطین و واکنش قهرمانانه علیه تجاوز اسرائیل مجازات می‌شوند. یمن با مردم مظلوم غزه ابراز همبستگی کرده و منافع اسرائیل را به چالش کشید.

وی تاکید کرد: ما در کنار مردم مظلوم یمن ایستاده‌ایم و جنایات علیه آنها را محکوم می‌کنیم، مهم نیست کدام قدرت در این جنایات دخیل باشد. پاکستان نباید سیاست خارجی خود را تابع منافع هیچ کشور دیگری قرار دهد.

سناتور ناصر عباس جعفری با محکومیت جنگ تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران گفت: تاریخ گواه است که امپراتوری‌های بزرگ به دلیل استراتژی‌های اشتباه، تکبر و محاسبات اشتباه خود، رو به زوال رفته‌اند. ایران با افتخار، شجاعت، خرد و پشتکار جنگید.

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