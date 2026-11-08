به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمد کرم‌الهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست شورای سیاستگذاری جشنواره ملی فیلم ایثار با اشاره به گستردگی و تنوع این رویداد هنری اظهار داشت: جشنواره ایثار از نظر گستردگی با بسیاری از جشنواره‌ها متفاوت است؛ چرا که تلاش می‌کنیم همه رشته‌ها و همه اقشار جامعه را دربر بگیریم. دلیل این گستردگی روشن است؛ ما در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فعالیت می‌کنیم و برای اثربخشی بیشتر، باید بر مخاطبان تأثیرگذار باشیم.

دبیر سومین جشنواره ملی فیلم ایثار با اشاره به طرح تحول بنیادین اظهار کرد: در طرح تحول تازه که مورد تأکید است، نگاهی متحولانه شامل تمایز، هم‌زبانی با مردم و اثرگذاری مطالبه می‌شود. در نتیجه باید در تمام ظرفیت‌های موجود، ارزش‌های معنایی و مفهومی خود را به کار گیریم تا ارتباطی دقیق، اثرگذار و مطلوب با مخاطب برقرار کنیم. بخشی از فعالیت‌های ما تشویقی، حمایتی و ترغیبی است و از همه ظرفیت‌ها برای ترویج این فرهنگ بهره خواهیم برد.

وی با تأکید بر اینکه برگزاری رویدادهای کلان بنیاد شهید و امور ایثارگران نیازمند مشارکت همگانی است، افزود: برگزاری این رویداد کار یک سازمان به‌تنهایی نیست و بدون همدلی مجموعه‌های مختلف نمی‌توان آن را به‌خوبی پیش برد. در کمیته برنامه‌ریزی جشنواره نیز به این جمع‌بندی رسیدیم که بیش از گذشته بر تقویت مبانی و مفاهیم محتوایی جشنواره تمرکز کنیم تا دغدغه اصلی ما ارتقای محتوا باشد.

کرم‌الهی در ادامه به تشریح جزئیات جایزه ویژه شهید باکری پرداخت و گفت: در گام نخست، جایزه ویژه شهید باکری را در دو بخش دنبال می‌کنیم؛ یک جایزه برای یک اثر برتر و یک جایزه برای شهردار نمونه‌ای که در حوزه ترویج فرهنگی ایثار و شهادت اهتمام داشته باشد. این طرح در گام نخست در استان آذربایجان متمرکز است و در ادامه، سازوکار آن به‌گونه‌ای طراحی خواهد شد تا همه شهرداری‌های کشور توسط بنیاد شهید در استان‌ها ارزیابی و تجلیل شوند؛ ضمن اینکه از ظرفیت تشکل‌های ایثارگری نیز برای داوری جشنواره استفاده می‌شود.

دبیر سومین جشنواره ملی فیلم ایثار در پایان با اشاره به مشارکت نهادهای مختلف در تأمین هزینه‌ها و لجستیک جشنواره خاطرنشان کرد: جوایز و هزینه‌های ایاب و ذهاب هنرمندان و میهمانان ویژه با مشارکت مجموعه‌های مختلف تأمین می‌شود که نشان‌دهنده ضرورت هم‌افزایی است. همچنین اقلام تبلیغات محیطی و فضاسازی جشنواره در تبریز با مشارکت مجموعه‌های فرهنگی انجام خواهد شد و شهرداری تبریز نیز میزبانی اسکان و پذیرایی جشنواره را بر عهده گرفته است.

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