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واحد خدمات فرهنگی حرم مطهر خبر داد؛

برگزاری گردش‌های حرم‌شناسی و شخصیت‌شناسی حضرت معصومه(س) برای ۱۹ هزار زائر

۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۰
کد مطلب: 1888120
برگزاری گردش‌های حرم‌شناسی و شخصیت‌شناسی حضرت معصومه(س) برای ۱۹ هزار زائر

واحد خدمات فرهنگی حرم مطهر بانوی کرامت از برگزاری 142 برنامه شخصیت شناسی و 260 برنامه حرم شناسی در قالب گروه های دانشجویی، طلبگی، خانوادگی، دانش آموزی، سازمانی و زائر اولی ها از اقصی نقاط ایران در 6 ماهه نخست سال 1405 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵، واحد خدمات فرهنگی حرم بانوی کرامت ، ۴۰۲ برنامه شخصیت شناسی و حرم شناسی برای ۱۹ هزار نفر برگزار کرده است.

بر اساس این گزارش، ۱۴۲ برنامه شخصیت شناسی، و ۲۶۰ برنامه حرم شناسی در این ۶ ماهه برگزار شده و عمده مخاطبان این برنامه ها نیز دانشجویان، طلاب، خانواده ها، دانش آموزان و زائر اولی ها از اقصی نقاط ایران بوده اند.

همچنین کارمندان سازمان ها و ارگان های مختلف نیز در این مدت از برنامه های حرم شناسی و شخصیت شناسی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها استفاده کرده اند.

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