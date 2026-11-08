به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵، واحد خدمات فرهنگی حرم بانوی کرامت ، ۴۰۲ برنامه شخصیت شناسی و حرم شناسی برای ۱۹ هزار نفر برگزار کرده است.

بر اساس این گزارش، ۱۴۲ برنامه شخصیت شناسی، و ۲۶۰ برنامه حرم شناسی در این ۶ ماهه برگزار شده و عمده مخاطبان این برنامه ها نیز دانشجویان، طلاب، خانواده ها، دانش آموزان و زائر اولی ها از اقصی نقاط ایران بوده اند.

همچنین کارمندان سازمان ها و ارگان های مختلف نیز در این مدت از برنامه های حرم شناسی و شخصیت شناسی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها استفاده کرده اند.

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