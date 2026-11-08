به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کوروش زارعی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون و کارگردان باسابقه کشور، درگذشت. او برای بسیاری از مخاطبان تلویزیون با ایفای نقش «لاوی» در مجموعه تاریخی و مذهبی «یوسف پیامبر(ع)» به کارگردانی فرج‌الله سلحشور شناخته می‌شود؛ سریالی که از آثار پرمخاطب تلویزیون ایران بود و زارعی در آن یکی از شخصیت‌های مهم داستان را بازی کرد.

کوروش زارعی پس از سال‌ها فعالیت در عرصه هنرهای نمایشی دار فانی را وداع گفت.

کوروش زارعی در نقش لاوی در سریال یوسف پیامبر

یکی از نقش‌های شناخته‌شده کوروش زارعی در تلویزیون، بازی در مجموعه «یوسف پیامبر(ع)» بود. او در این سریال نقش لاوی، برادر حضرت یوسف را ایفا کرد؛ شخصیتی که در روایت داستان، در کنار دیگر برادران یوسف حضور دارد و بخشی از اتفاقات مهم قصه از زاویه روابط خانوادگی او و دیگر شخصیت‌ها روایت می‌شود.

حضور زارعی در این مجموعه باعث شد چهره او برای طیف گسترده‌ای از بینندگان تلویزیون آشنا شود. «یوسف پیامبر» به کارگردانی فرج‌الله سلحشور ساخته شد و داستان زندگی حضرت یوسف را از دوران کودکی تا رسیدن به جایگاه عزیز مصر به تصویر کشید.

فعالیت‌های کوروش زارعی در تئاتر و کارگردانی

زارعی علاوه بر بازیگری، از چهره‌های فعال تئاتر ایران بود و در زمینه کارگردانی و مدیریت فرهنگی نیز فعالیت داشت. او سال‌ها مسئولیت مدیریت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری را بر عهده داشت و در این دوره در برگزاری رویدادهای نمایشی و تولید آثار مرتبط با تئاتر آیینی و دینی نقش داشت.

حمایت از گروه‌های نمایشی و توسعه فعالیت‌های تئاتری در بخش‌های مختلف کشور، از دیگر زمینه‌های فعالیت او در سال‌های حضورش در حوزه هنری بود. زارعی در طول فعالیت هنری خود در عرصه‌های مختلف نمایش حضور داشت و بخش مهمی از کارنامه حرفه‌ای‌اش به تئاتر اختصاص داشت.

حوزه هنری انقلاب اسلامی با انتشار خبر درگذشت این هنرمند، فقدان او را به خانواده، دوستان، همکاران و جامعه هنری کشور تسلیت گفت و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی مسئلت کرد.

درگذشت کوروش زارعی، بار دیگر نام این بازیگر را در کنار خاطره حضورش در مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر» و سال‌ها فعالیت در عرصه تئاتر ایران قرار داده است.

.............

پایان پیام