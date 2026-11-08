خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: «در فقه همه‌ی مذاهب اسلامی این قاعده جاری است: مادمی که مالی در دست کسی قرار دارد و از آن بهره‌مند است، نمی‌توان از او طلب دلیل کرد. اما آنان بی‌مقدمه نمایندگان حضرت را از باغ وی بیرون راندند و ادعا کردند که از بخشش رسول الله بی‌اطلاع‌اند و زهرای مرضیه (س) باید شاهد بیاورد. آنان اما شهادت این شهود را نیز رد کردند. به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه (س) شنونده‌ شماره ششم از پادکست فدک باشید از خبرگزاری اهل بیت (ع) ابنا.