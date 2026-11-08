به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فصیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، روز یکشنبه، ۱۷ آبان‌ماه، در مراسم فارغ‌التحصیلی گروهی از نیروهای نظامی در کابل، بر ضرورت تقویت توان دفاعی افغانستان و ایجاد ارتشی مجهز، آموزش‌دیده و مستقل تأکید کرد.

فطرت در این مراسم اعلام کرد که نیروهای مسلح باید برای مقابله با هرگونه تهدید داخلی و خارجی آمادگی کامل داشته باشند و بتوانند از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان دفاع کنند.

به گفته وی، تقویت توان نظامی افغانستان با هدف تهدید کشورهای همسایه یا گسترش قلمرو صورت نمی‌گیرد، بلکه برای جلوگیری از تجاوز خارجی و حفظ حاکمیت ملی ضروری است.

رئیس ستاد ارتش طالبان همچنین آموزش نیروهای نظامی برای استفاده از سلاح‌های پیشرفته و دسترسی به تجهیزات مدرن را از نیازهای اساسی ارتش افغانستان دانست.

این اظهارات در مراسم فارغ‌التحصیلی هزار و ۱۰۰ نیروی تازه‌جذب‌شده طالبان مطرح شد که پس از گذراندن دوره چهارماهه آموزش‌های نظری و عملی در مرکز آموزش‌های مشترک نظامی عبدالله بن مسعود در کابل، آماده اعزام به مناطق مرزی شده‌اند.

انتقاد از ارتش جمهوری پیشین؛ تأکید طالبان بر استقلال نظامی

فطرت در بخش دیگری از سخنان خود، ساختار ارتش حکومت پیشین افغانستان را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

او مدعی شد نیروهای مسلح در دوره جمهوری به حمایت کشورهای خارجی وابسته بودند و توانایی انجام فعالیت‌های نظامی مستقل را نداشتند.

این مقام طالبان، وابستگی نظامی را یکی از عوامل ضعف ارتش پیشین توصیف کرد و گفت حکومت کنونی برای تشکیل نیرویی مستقل و متکی بر امکانات داخلی تلاش می‌کند.

فطرت همچنین استقلال نظامی و اقتصادی را از اولویت‌های حکومت طالبان دانست و تأکید کرد که افغانستان خواستار برقراری روابط دوستانه با کشورهای جهان است، اما اجازه نخواهد داد کشور دیگری بر منابع اقتصادی و تصمیم‌های اساسی آن تسلط پیدا کند.

با این حال، رئیس ستاد ارتش طالبان جزئیات مشخصی درباره ظرفیت تولید تجهیزات نظامی، میزان وابستگی کنونی به تسلیحات خارجی یا منابع مالی تأمین نیازهای ارتش ارائه نکرد.

انتقاد از پاکستان؛ گذرگاه‌های مرزی به ابزار فشار اقتصادی تبدیل شده‌اند

بخش دیگری از سخنان فطرت به اختلافات اقتصادی و مرزی افغانستان و پاکستان اختصاص داشت.

او با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی اسلام‌آباد در گذرگاه‌های تجاری، پاکستان را به استفاده از مرزها به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی علیه افغانستان متهم کرد.

فطرت مدعی شد که پاکستان در فصل صادرات محصولات افغانستان، گذرگاه‌های مرزی را مسدود می‌کند، اما هنگام نیاز به واردات کالا، برای بازگشایی آن‌ها اقدام می‌کند.

به گفته وی، چنین اقداماتی با هدف وابسته نگه‌داشتن اقتصاد افغانستان صورت می‌گیرد و حکومت طالبان در برابر این فشارها واکنش نشان خواهد داد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که روابط طالبان و پاکستان طی ماه‌های اخیر، به دلیل درگیری‌های مرزی، اتهامات متقابل امنیتی و محدودیت‌های تجاری، با تنش‌های جدی روبه‌رو بوده است.

اختلال در فعالیت گذرگاه‌های مرزی، علاوه بر افزایش هزینه حمل‌ونقل، مشکلاتی برای بازرگانان و صادرکنندگان دو کشور ایجاد کرده است.

اتهام تازه علیه پاکستان؛ حمایت از مخالفان مسلح طالبان

رئیس ستاد ارتش طالبان در بخش دیگری از سخنان خود، پاکستان را به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های مخالف مسلح حکومت کابل متهم کرد.

فطرت با اشاره به جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان، فعالیت این گروه‌ها را نمایشی توصیف کرد و مدعی شد که اعضای آن‌ها از خاک پاکستان برای سازمان‌دهی فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.

او همچنین ادعا کرد که این گروه‌ها با دریافت حمایت و تجهیزات از پاکستان، تلاش دارند امنیت افغانستان را مختل کنند.

این مقام طالبان در عین حال مدعی شد که مخالفان مسلح این گروه حضور میدانی مؤثری در داخل افغانستان ندارند و برخی تصاویر منتشرشده از حضور آنان در مناطق کوهستانی بدخشان، در واقع در مناطق مرزی پاکستان ثبت شده است.

با این حال، فطرت برای اثبات ادعاهای خود درباره حمایت پاکستان از مخالفان مسلح یا محل ثبت تصاویر منتشرشده، شواهد مستقلی ارائه نکرد.

مقام‌های پاکستانی پیش‌تر اتهامات طالبان درباره تجهیز و حمایت از جبهه‌های مخالف این گروه را رد کرده‌اند.

در مقابل، اسلام‌آباد نیز بارها طالبان را به پناه‌دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت پاکستان متهم کرده است؛ اتهامی که حکومت طالبان آن را نمی‌پذیرد.

هشدار به مخالفان؛ بازگشت یا مقابله نظامی

فطرت در ادامه، از اعضای گروه‌های مخالف مسلح و شهروندان افغانستانی ساکن خارج از کشور خواست به افغانستان بازگردند.

او تأکید کرد افرادی که قصد بازگشت دارند، باید از فعالیت‌های مسلحانه دست بردارند و در صورت لزوم خود را به نهادهای قضایی معرفی کنند.

رئیس ستاد ارتش طالبان همچنین هشدار داد افرادی که با حمایت کشورهای خارجی به فعالیت مسلحانه ادامه دهند، با واکنش نیروهای امنیتی و نظامی حکومت کابل روبه‌رو خواهند شد.

این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که گروه‌های مخالف طالبان در ماه‌های اخیر مدعی اجرای عملیات مسلحانه در برخی مناطق افغانستان، به‌ویژه در شمال و شمال‌شرق این کشور شده‌اند.

تقویت ارتش در سایه اختلافات امنیتی منطقه

اظهارات تازه رئیس ستاد ارتش طالبان نشان می‌دهد که تقویت توان نظامی، کاهش وابستگی اقتصادی و مقابله با مخالفان مسلح، از موضوعات مورد تأکید مقام‌های نظامی این گروه در شرایط کنونی است.

با این حال، ادعاهای طالبان درباره استقلال کامل ارتش، نبود مخالفان مسلح در افغانستان و حمایت پاکستان از گروه‌های ضدطالبان، نیازمند بررسی مستقل و ارائه شواهد قابل راستی‌آزمایی است.

از سوی دیگر، ادامه اختلافات امنیتی و اقتصادی میان کابل و اسلام‌آباد می‌تواند بر تجارت مرزی، مناسبات سیاسی و امنیت مناطق هم‌مرز دو کشور تأثیر بگذارد.

تأکید طالبان بر تشکیل ارتشی مستقل و مجهز، در شرایطی مطرح می‌شود که حکومت کابل همچنان با چالش‌های اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی و اختلافات امنیتی با پاکستان مواجه است.

در چنین وضعیتی، توانایی ارتش طالبان برای مقابله با تهدیدهای احتمالی و میزان استقلال نظامی و اقتصادی حکومت این گروه، از موضوعاتی است که ارزیابی آن به اطلاعات معتبر درباره ساختار، تجهیزات و منابع مالی نیروهای مسلح افغانستان نیاز دارد.

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