به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از ساکنان شهرک شیعه‌نشین اندیشه در شهرستان گذره استان هرات، از آغاز ساخت‌وساز نیروهای طالبان در زمین‌هایی خبر داده‌اند که به گفته آنان، دارای مالکیت شخصی بوده و پیش‌تر از سوی حکومت طالبان دولتی اعلام شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های محلی، نیروهای مسلح طالبان طی سه روز گذشته عملیات ساخت‌وساز را در بیش از ۱۰ جریب زمین واقع در غرب شهرک صنعتی هرات آغاز کرده‌اند.

ساکنان می‌گویند این اقدامات بدون رضایت مالکان و ارائه توضیح روشن درباره وضعیت حقوقی زمین‌ها انجام می‌شود و مقام‌های طالبان تاکنون پاسخ مشخصی درباره هدف ساخت‌وسازها نداده‌اند.

به گفته منابع محلی، مشخص نیست که طالبان قصد احداث ساختمان‌های دولتی را دارند یا زمین‌های مورد اختلاف را برای ساخت واحدهای مسکونی به افراد دیگری واگذار کرده‌اند.

یک‌ونیم سال محدودیت؛ از ممنوعیت خریدوفروش تا آغاز ساخت‌وساز

ساکنان شهرک اندیشه می‌گویند طالبان از حدود یک‌ونیم سال پیش، خریدوفروش و هرگونه ساخت‌وساز در زمین‌ها و املاک این شهرک را برای مالکان ممنوع کرده‌اند.

این محدودیت‌ها پس از آن اعمال شد که وزارت دادگستری طالبان در اوایل سال ۱۴۰۴، زمین‌های شهرک اندیشه را «امارتی» اعلام کرد.

به گفته ساکنان، در ماه‌های گذشته چندین بار از خانواده‌های این شهرک خواسته شده است خانه‌های خود را تخلیه کنند؛ با این حال، تاکنون تخلیه اجباری گسترده خانه‌های مسکونی گزارش نشده است.

اکنون آغاز ساخت‌وساز در زمین‌های خالی شهرک، نگرانی خانواده‌ها درباره احتمال از دست دادن دائمی املاکشان را افزایش داده است.

بر اساس اطلاعات محلی، شهرک اندیشه حدود دو دهه پیش با مجوز رسمی حکومت پیشین افغانستان احداث شده و بیش از سه هزار خانواده در آن زندگی می‌کنند.

ساکنان تأکید دارند که خانه‌ها و زمین‌های خود را بر اساس اسناد و مجوزهای صادرشده در دوره جمهوری خریداری کرده‌اند و تصمیم طالبان درباره مالکیت این زمین‌ها را مورد اعتراض قرار داده‌اند.

نگرانی از تضعیف مالکیت شیعیان افغانستان

اقدام تازه طالبان در شهرک اندیشه، در ادامه اختلافات گسترده بر سر مالکیت زمین‌های مسکونی در مناطق مختلف افغانستان صورت می‌گیرد.

در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره دولتی اعلام‌شدن زمین‌های شهرک‌های محل سکونت شیعیان در کابل، بلخ، غزنی و هرات منتشر شده است.

در شماری از این پرونده‌ها، ساکنان با ارائه اسناد مالکیت و مجوزهای صادرشده در دوره حکومت پیشین، نسبت به تصمیم‌های وزارت دادگستری طالبان اعتراض کرده‌اند.

با این حال، نهادهای وابسته به طالبان اعلام می‌کنند که شناسایی و بازپس‌گیری زمین‌ها بر اساس بررسی اسناد و تصمیم دادگاه‌های اختصاصی صورت می‌گیرد.

در مقابل، مالکان برخی شهرک‌ها معتقدند که حقوق مالکانه آنان در این روند به‌درستی رعایت نشده و امکان اعتراض مؤثر به تصمیم‌های صادرشده را ندارند.

تکرار چنین اختلافاتی در شهرک‌های شیعه‌نشین، نگرانی‌هایی درباره امنیت مالکیت و آینده سکونت خانواده‌های این جامعه ایجاد کرده است؛ هرچند اثبات انگیزه مذهبی در هر پرونده به بررسی مستقل نیاز دارد.

چهار میلیون جریب زمین و ۴۹ شهرک در فهرست طالبان

وزارت دادگستری طالبان روز چهارم مهرماه اعلام کرد که در چهار سال گذشته، بیش از چهار میلیون جریب زمین را در مناطق مختلف افغانستان دولتی شناسایی کرده و بازپس گرفته است.

این وزارت همچنین اعلام کرده است که زمین‌های ۴۹ شهرک مسکونی در ۱۴ استان افغانستان به‌طور کامل یا جزئی «امارتی» شناخته شده‌اند.

بر اساس آمار اعلام‌شده، بخش قابل‌توجهی از این شهرک‌ها در کابل، بلخ و دیگر مناطق شهری افغانستان قرار دارند.

این تصمیم‌ها در حالی اتخاذ شده‌اند که شماری از خانواده‌های ساکن در شهرک‌های مورد اختلاف، مدعی مالکیت قانونی زمین‌ها و خانه‌های خود هستند.

سه هزار خانواده در انتظار روشن‌شدن سرنوشت زمین‌ها

ساکنان شهرک اندیشه می‌گویند با وجود مراجعه به نهادهای مختلف طالبان، هنوز پاسخ روشنی درباره سرنوشت زمین‌ها و وضعیت مالکیت خانه‌های خود دریافت نکرده‌اند.

آنان خواستار توقف اقدامات یک‌جانبه، بررسی شفاف اسناد مالکیت و روشن‌شدن وضعیت حقوقی املاک پیش از ادامه ساخت‌وساز هستند.

آغاز ساخت‌وساز در زمین‌های مورد اختلاف شهرک شیعه‌نشین اندیشه، در شرایطی که مالکان از انجام هرگونه معامله و ساخت‌وساز منع شده‌اند، پرسش‌های تازه‌ای درباره نحوه اجرای تصمیم‌های وزارت دادگستری طالبان و رعایت حقوق مالکیت شهروندان ایجاد کرده است.

در حالی که بیش از سه هزار خانواده در این شهرک زندگی می‌کنند، ادامه بلاتکلیفی درباره مالکیت زمین‌ها و احتمال گسترش اقدامات اجرایی طالبان، نگرانی ساکنان درباره آینده خانه‌ها و دارایی‌هایشان را افزایش داده است.

تاکنون توضیح مشخصی از سوی مقام‌های طالبان درباره هدف ساخت‌وسازهای تازه و چگونگی رسیدگی به اعتراض مالکان منتشر نشده است.

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