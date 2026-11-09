شورای شیعیان استرالیا خواستار اقدام دولت کانبرا در قبال محاکمه ظالمانه علمای بحرین شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای شیعیان استرالیا دربیانیه‌ای خواستار واکنش فوری دولت کانبرا به محاکمه دسته‌جمعی علمای شیعه در بحرین شد؛ دادگاهی که سایه سنگین شکنجه و اعترافات اجباری بر آن سایه افکنده است.

متن بیانیه بدین شرح است:

شورای شیعیان استرالیا نگرانی عمیق خود را نسبت به محاکمه جمعی شهروندان و علمای مذهبی شیعه در بحرین که شامل ۶۹ فرد از جمله ۶۰ روحانی شیعه است، ابراز می‌کند.

روند قضایی همراه با اتهامات جدیِ شکنجه، اعترافات اجباری، بازداشت‌های خودسرانه و نقض فاحش حقوق بنیادین دادرسی عادلانه همراه بوده است.

این تحولات برای جامعه شیعیان استرالیا، از جمله شهروندان استرالیاییِ بحرینی‌تبار، بسیار نگران‌کننده است. هدف قرار دادن افراد صرفاً به دلیل آموزش‌ها و آیین‌های مذهبی‌شان، نگرانی‌های جدی را پیرامون سرکوب آزادی‌های مذهبی و سلب توانایی جمعیت شیعه بحرین برای عمل آزادانه به باورهای دینی‌شان بدون ترس از ارهاب یا آزار و اذیت ایجاد کرده است.

ما از دولت استرالیا و جامعه جهانی می‌خواهیم که با طرح این دغدغه‌ها نزد مقامات بحرینی، مطالبه تحقیقات مستقل درباره اتهامات شکنجه، تضمین دادرسی عادلانه و آزادی بازداشت‌شدگانِ خودسرانه، فوراً دست به اقدام بزنند. سکوت در برابر چنین اتهامات سنگینی با تعهدات استرالیا تحت معاهدات بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است.

گفتنی است رسانه‌های بحرین روز یکشنبه گزارش دادند که جلسه اعلام حکم پرونده علمای شیعه در بحرین بدون صدور رأی پایان یافت و دادگاه تصمیم گرفت اعلام حکم را به ۲۲ نوامبر آینده موکول کند.

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