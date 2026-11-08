به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا جلالی خمینی مسئول حوزه علمیه مرحوم حضرت آیت الله جلالی خمینی (ره) با بیان اینکه مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور ائمه جماعات مساجد، استادان و طلاب حوزه علمیه و مبلغین دینی و سایر اقشار مردم در مسجد جامع احمدیه شرق تهران برگزار می شود، اظهار داشت: اجتماع بزرگ فاطمی شرق تهران با محوریت روحانیون و طلاب در روز جمعه ۲۲ آبان ماه از ساعت نه تا ۱۱ صبح همزمان سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در این مدرسه علمیه برگزار می شود.

امام جماعت مسجد جامع احمدیه شرق تهران در ادامه با بیان اینکه اجتماع بزرگ ائمه جماعات و اهالی مساجد در این مسجد در دو مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و شهادت امام جعفر صادق (ع) سابقه طولانی دارد، افزود: مرحوم حضرت آیت الله حیدر علی جلالی خمینی، مسئول فقید مدرسه علمیه مسجد احمدیه و وصی امام خمینی (ره)، بانی این اتفاق بزرگ در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بودند.

استاد حوزه علمیه اضافه کرد: امسال نیز اجتماع بزرگ مسجدی ها و هیئتی ها در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در مسجد احمدیه و از ساعت نه تا ۱۱ صبح در مدرسه علمیه آیت الله جلالی خمینی برگزار می شود.

مسئول حوزه علمیه آیت الله جلالی خمینی (ره) گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی غروی، مبلغ بین المللی و دبیر جامعه مبلغین، سخنران اجتماع بزرگ مسجدی ها و هیئتی ها است و چند تن از ذاکران اهل بیت (ع) در این مراسم مرثیه سرایی می کنند.

امام جماعت مسجد احمدیه خاطرنشان کرد: بسیجیان مسجد احمدیه و مدیریت، معاونان، استادان و طلاب مدرسه علمیه آیت الله جلالی خمینی (ره) در ایام فاطمیه در برپایی اجتماعات شبانه در چهارراه سرسبز تهران نقش آفرینی دارند.

استاد حوزه علمیه در پایان با بیان اینکه مرحوم آیت الله جلالی خمینی در آخرین سال عمر خود که با شیوع و همه گیری بیماری کرونا همراه شد و طبق رعایت پروتکل های بهداشتی امکان برگزاری اجتماع بزرگ فاطمی در شرق تهران مهیا نبود، در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد احمدیه حاضر شدند و روضه خوانی کردند، افزود: ایشان تلاش کردند مجلس روضه حضرت فاطمه سلام الله علیها تحت هر شرایطی برگزار شود.

یادآور می شود، حوزه علمیه آیت الله جلالی خمینی با آغاز فرآیند ثبت‌نام سال تحصیلی جدید، از میان دانش‌آموزان و دانشجویان علاقه‌مند به تحصیل علوم دینی، طلبه می‌پذیرد. تدریس متفاوت و کارآمد دروس خارج فقه و اصول این حوزه علمیه دوره‌های حوزوی را، از سطح یک تا ده، با حضور استادان برجسته تهران و قم برگزار می‌کند و همچنین دروس خارج فقه و اصول را نیز همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح با تدریس حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا جلالی خمینی و حجت الاسلام و المسلمین مهدی جلالی خمینی ارائه می‌دهد.طلاب علاوه بر فراگیری دروس رایج حوزوی، از امکانات رفاهی، تحصیلی و فرهنگی ویژه برخوردار می‌شوند و در دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت با مهارت‌های تبلیغ معارف قرآن کریم و اهل‌بیت (ع) آشنا خواهند شد.

حوزه علمیه آیت‌الله جلالی خمینی (ره) را مرحوم آیت‌الله حیدرعلی جلالی خمینی ـ وصی امام خمینی (ره) و امام جمعه فقید خمین ـ تأسیس کرده است که امروز با تولیت آیت‌الله محمدرضا جلالی خمینی به‌عنوان نخستین حوزه علمیه شرق تهران، نقشی محوری در توسعه مدارس علمیه و مساجد مناطق شرق و شمال‌شرق پایتخت ایفا می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره‌های ۰۹۱۲۳۴۹۳۰۵۲، ۰۹۱۲۸۰۱۰۴۴۸ و ۰۹۹۰۷۸۶۰۲۷۱ تماس بگیرند یا به نشانی تهران، خیابان آیت‌الله جلالی خمینی (آیت سابق)، بالاتر از چهارراه سرسبز، خیابان مظاهری، حوزه علمیه حضرت آیت الله جلالی خمینی (ره) مراجعه کنند.

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