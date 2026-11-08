به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره تبلیغ در رسانه و فضای مجازی جامعه‌الزهرا (س)، دومین نشست از سلسله‌نشست‌های «افق روایت» را به مناسبت ایام فاطمیه، برگزار می‌کند.

موضوع این نشست، دفاع از حریم ولایت در منظومه فکری و عملی حضرت زهرا (س) و مسئولیت اجتماعی بانوان مبعوث شده است که توسط دکتر «ایران رکن آبادی» مدیرکل امور زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام، ارائه می‌شود.

نشست امروز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴:۰۰ به صورت برخط (آنلاین) برگزار می‌شود.

اساتید، طلاب و فعالان رسانه‌ای و فرهنگی علاقه مند به شرکت در این نشست تبیینی می‌توانند برای ثبت نام و دریافت لینک ورود به نشست به آی‌دی @Resane_jmz در پیام رسان ایتا، پیام بدهند.

.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸