زیر باران هم به استقبال شهدا آمدند؛ رشت میزبان پیکر هشت شهید گمنام دفاع مقدس شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ باران شدیدی که از ساعات پایانی روز یکشنبه بر شهر رشت می‌بارید، مانع حضور مردمی نشد که برای استقبال از پیکر هشت شهید گمنام دفاع مقدس خود را به میدان شهدای ذهاب رسانده بودند. این مراسم در حالی برگزار شد که حال‌وهوای شهر با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) رنگ و بوی دیگری به خود گرفته بود.

میدان شهدای ذهاب شامگاه ۱۷ آبان میزبان مراسمی بود که در آن نام و نشان ظاهری شهدا در میان حاضران اهمیتی نداشت؛ آنچه مردم را گرد هم آورده بود، احترام به مردانی بود که سال‌ها پیش در دفاع از سرزمین خود جان باختند و پیکرشان پس از سال‌ها همچنان در انتظار شناسایی و بازگشت به آغوش وطن باقی مانده بود.

پیکر مطهر هشت شهید گمنام دوران دفاع مقدس در قالب برنامه میزبانی استان گیلان از شهدای تازه تفحص‌شده به رشت منتقل شد تا مردم این شهر در یکی از اجتماعات شبانه خود، میزبان این مسافران دیرآشنای تاریخ معاصر ایران باشند.

این مراسم همزمان با دویست‌وپنجاه‌وسومین اجتماع شبانه مردم رشت برگزار شد؛ اجتماعاتی که میدان شهدای ذهاب را به یکی از نقاط اصلی گردهمایی شهروندان تبدیل کرده است. حضور پیکر شهدا در چنین فضایی، حال‌وهوای متفاوتی به این اجتماع بخشید و مناسبت آن را با یاد و خاطره روزهای دفاع مقدس پیوند زد.

بارش شدید باران یکی از ویژگی‌های برجسته این مراسم بود. در شرایطی که سرمای هوا و بارندگی می‌توانست بسیاری را از حضور در فضای باز منصرف کند، شهروندان در میدان شهدای ذهاب گرد هم آمدند تا در آیین استقبال از پیکر شهدا شرکت کنند.

مادر رشتی فرزندش را برای استقبال از شهدا همراه آورد

در میان حاضران، مادری میانسال به همراه فرزند خود دیده می‌شد که با وجود بارندگی برای شرکت در مراسم به میدان شهدای ذهاب آمده بود. او در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درباره انگیزه حضورش در این مراسم اظهار کرد: وقتی شنیدیم پیکر شهدا قرار است به رشت بیاید، دلم نیامد در خانه بمانم. این شهدا برای آرامش و امنیت ما از جوانی و زندگی‌شان گذشتند. حداقل کاری که ما می‌توانیم انجام بدهیم این است که به استقبالشان بیاییم و یادشان را زنده نگه داریم.

این مادر با اشاره به همراهی فرزندش در این مراسم، بر ضرورت آشنایی نسل جوان با تاریخ دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: دوست دارم فرزندم بداند امنیت و آرامشی که امروز داریم به‌سادگی به دست نیامده است. خیلی‌ها در سن‌وسال همین بچه‌ها از خانواده و زندگی‌شان گذشتند تا ما امروز در آرامش زندگی کنیم. باید این چیزها را برای نسل جدید تعریف کنیم تا یادشان نرود چه کسانی برای این کشور زحمت کشیدند.

فرزند این مادر نیز که در کنار او در مراسم حضور داشت، درباره احساس خود از دیدن پیکر شهدای گمنام اظهار کرد: برای من جالب و در عین حال ناراحت‌کننده است که این شهدا سال‌ها از خانواده‌هایشان دور بوده‌اند و هنوز بعضی‌هایشان شناسایی نشده‌اند. وقتی فکر می‌کنم ممکن است خانواده‌ای سال‌ها منتظر فرزندش مانده باشد، احساس خاصی پیدا می‌کنم. به نظرم حضور در این مراسم کمترین کاری است که می‌توانیم برای احترام به آنها انجام بدهیم.

جوانان هم زیر باران از شهدا استقبال کردند

در گوشه دیگری از میدان، یکی از جوانان حاضر در اجتماع نیز از جمله افرادی بود که بارندگی مانع حضورش نشده بود. او در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درباره دلیل شرکت در این مراسم گفت: شاید ما جنگ را ندیده باشیم، اما نتیجه فداکاری کسانی را که در آن دوران حضور داشتند، در زندگی امروزمان می‌بینیم. وقتی پیکر شهدا به شهرمان می‌آید، احساس می‌کنم نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشیم. باران هم دلیل نمی‌شود که از حضور در چنین مراسمی صرف‌نظر کنیم.

این جوان با اشاره به فاصله نسلی میان دوران دفاع مقدس و نسل امروز افزود: به نظرم برای شناخت شهدا نباید فقط به برگزاری مراسم اکتفا کنیم. باید درباره زندگی، آرزوها و تصمیم‌هایی که گرفتند بیشتر بدانیم. آنها هم مثل ما جوان بودند، خانواده داشتند و برای آینده‌شان برنامه‌ریزی می‌کردند، اما در یک مقطع تصمیم گرفتند برای دفاع از کشورشان بایستند. شناخت همین بخش از زندگی‌شان می‌تواند برای جوان‌های امروز تأثیرگذار باشد.

خانواده‌های شهدا استقبال مردم را با احساس دیگری دنبال کردند

همچنین یکی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران حاضر در مراسم، استقبال مردم از پیکر شهدای گمنام را نشانه زنده بودن یاد و خاطره شهدا در جامعه دانست و اظهار کرد: برای خانواده شهدا، دیدن این صحنه‌ها احساس متفاوتی دارد. وقتی می‌بینیم مردم با وجود بارندگی برای استقبال از شهدای گمنام آمده‌اند، خوشحال می‌شویم که هنوز یاد و نام شهدا برای مردم اهمیت دارد. این شهدا فقط متعلق به خانواده‌هایشان نیستند؛ آنها فرزندان همین مردم و متعلق به همه ایران هستند.

وی با اشاره به سال‌ها چشم‌انتظاری خانواده‌های شهدای مفقودالاثر گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند حال خانواده‌ای را که سال‌ها از فرزندش خبری ندارد، به‌درستی درک کند. هر کدام از این پیکرها ممکن است سال‌ها چشم‌انتظاری یک مادر و پدر را به پایان برساند. امیدوارم مردم همیشه قدردان فداکاری این عزیزان باشند و اجازه ندهیم خاطره آنها با گذشت زمان فراموش شود.

تصاویر، همراهی مردم با شهدا در زیر باران را ثبت کرد

تصاویر ثبت‌شده از این مراسم نیز جلوه‌هایی از حضور مردم در زیر باران و همراهی آنان با آیین استقبال را به نمایش می‌گذارد؛ تصاویری که بیش از هر چیز، استمرار ارتباط نسل‌های مختلف جامعه با یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را به تصویر می‌کشد.

همزمانی این مراسم با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) نیز به آن وجهی معنوی بخشیده بود. در فرهنگ دینی و اجتماعی مردم ایران، یادآوری ایثار و مظلومیت اهل‌بیت(ع) همواره با بزرگداشت فداکاری و ازخودگذشتگی انسان‌هایی همراه بوده که برای دفاع از اعتقادات و سرزمین خود از جانشان گذشتند.

استقبال از شهدای گمنام تنها یک مراسم تشریفاتی برای ورود پیکر شهدا به شهر نیست؛ این آیین فرصتی برای یادآوری بخشی از تاریخ معاصر کشور است؛ تاریخی که در آن هزاران خانواده سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت نشانی از فرزندان خود ماندند و برخی از آنان هنوز نیز از محل آرام گرفتن عزیزانشان اطلاعی ندارند.

گمنامی این شهدا یکی از وجوه تأثیرگذار چنین مراسم‌هایی است. بسیاری از آنان بدون آنکه نام و نشانی از هویتشان در دسترس باشد، به خاک سپرده می‌شوند و سال‌ها بعد، پیکرشان در میان استقبال مردمی قرار می‌گیرد که شاید هیچ شناختی از محل تولد، خانواده یا آخرین روزهای زندگی آنان نداشته باشند.

میزبانی گیلان از هشت شهید گمنام، بخشی از برنامه‌های سراسری استقبال و تشییع شهدای گمنام همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بود. بر اساس اعلام مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان، برای استقبال، وداع و تشییع این شهدا برنامه‌ریزی شده بود.

شهدای گمنام روز جمعه در رشت تشییع می‌شوند

بر اساس برنامه اعلام‌شده، از میان هشت شهید گمنامی که استان گیلان میزبان آنان بود، پیکر مطهر سه شهید در نقاطی از استان به خاک سپرده می‌شود؛ یک شهید در محوطه مؤسسه فرهنگی آموزشی گوهرشاد رشت، یک شهید در محوطه مجتمع ورزشی عضدی رشت و شهید دیگر در پارک بخش ماکلوان شهرستان فومن آرام خواهد گرفت.

همچنین طبق برنامه اعلام‌شده، مراسم وداع با پیکر شهدا برای پنجشنبه ۲۱ آبان در میدان شهدای ذهاب پیش‌بینی شده و آیین تشییع نیز قرار است صبح جمعه ۲۲ آبان از همین میدان به سمت مصلای رشت برگزار شود.

آنچه در شامگاه یکشنبه در رشت رقم خورد، بار دیگر نشان داد که یاد شهدا همچنان بخشی زنده از حافظه جمعی مردم این شهر است. حضور شهروندان در مراسم استقبال، آن هم در شرایط بارندگی شدید، جلوه‌ای از پیوند اجتماعی با مفاهیمی چون ایثار، فداکاری و پاسداشت تاریخ دفاع مقدس بود.

هشت شهید گمنام شامگاه یکشنبه مهمان مردم رشت شدند؛ مهمانانی که اگرچه نامشان هنوز برای بسیاری ناشناخته است، اما یاد و راهشان در حافظه تاریخی این سرزمین باقی مانده است. باران آن شب میدان شهدای ذهاب را خیس کرد، اما استقبال مردم نشان داد که برای پاسداشت نام و یاد شهدا، شرایط جوی نیز مانع حضور نیست.

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