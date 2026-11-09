به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بایرون دونالدز، فرماندار منتخب جمهوری‌خواه فلوریدا و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران اعلام کرد: این درگیری رو به پایان است و قیمت بنزین به‌زودی کاهش خواهد یافت.

دونالدز در گفت‌وگو با شبکه ان‌بی‌سی نیوز تأکید کرد که کاهش قیمت بنزین از مهم‌ترین مطالبات مردم آمریکاست و با پایان جنگ ایران، قیمت سوخت به‌سرعت کاهش خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اذعان کرد که افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی از دغدغه‌های اصلی رأی‌دهندگان بوده و ترامپ باید مسئولیت شرایط اقتصادی کشور را بپذیرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای اقتصادی آن، از عوامل اصلی نارضایتی عمومی و شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان عنوان شده است.

ترامپ نیز پیش‌تر در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز، نقش جنگ ایران در شکست حزب جمهوری‌خواه را پذیرفته و اذعان کرده بود: «فکر می‌کنم بخشی از آن به ایران مربوط بود».

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