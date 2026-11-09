به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آنتونی بلینکن، وزیر خارجه سابق آمریکا، در اظهاراتی درباره تنگه هرمز به نقش تعیین‌کننده ایران در معادلات امنیت دریایی منطقه اشاره کرد.

بلینکن تأکید کرد که تهران می‌تواند با استفاده از موقعیت راهبردی خود، تردد دریایی در این آبراه حیاتی را با چالش مواجه کند.

بلینکن همچنین با اشاره به تنش‌های مربوط به تنگه هرمز، اذعان کرد که احتمالاً امتیاز دادن به ایران، پیش‌شرط دستیابی به هرگونه توافق دیپلماتیک خواهد بود. اظهاراتی که بار دیگر اهمیت جایگاه راهبردی تنگه هرمز در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان را برجسته می‌کند.

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