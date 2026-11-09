  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آمریکا

وزیر خارجه سابق آمریکا:

ایران می‌تواند تنگه هرمز را به برگ برنده مذاکرات تبدیل کند!

۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۶
کد مطلب: 1888280
ایران می‌تواند تنگه هرمز را به برگ برنده مذاکرات تبدیل کند!

بلینکن تأکید کرد که تهران می‌تواند با استفاده از موقعیت راهبردی خود، تردد دریایی در این آبراه حیاتی را با چالش مواجه کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آنتونی بلینکن، وزیر خارجه سابق آمریکا، در اظهاراتی درباره تنگه هرمز به نقش تعیین‌کننده ایران در معادلات امنیت دریایی منطقه اشاره کرد.

بلینکن تأکید کرد که تهران می‌تواند با استفاده از موقعیت راهبردی خود، تردد دریایی در این آبراه حیاتی را با چالش مواجه کند.

بلینکن همچنین با اشاره به تنش‌های مربوط به تنگه هرمز، اذعان کرد که احتمالاً امتیاز دادن به ایران، پیش‌شرط دستیابی به هرگونه توافق دیپلماتیک خواهد بود. اظهاراتی که بار دیگر اهمیت جایگاه راهبردی تنگه هرمز در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان را برجسته می‌کند.

..........................

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha