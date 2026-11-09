به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تشدید درگیری‌ها میان عربستان سعودی و مقاومت یمن، خبرگزاری آسوشیتدپرس از برنامه دمشق برای اعزام صدها نیروی ویژه سوری به مرزهای عربستان و یمن خبر داد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه ورود نیروهای حکومت جولانی به جنگ یمن را فراهم کند.

سه مقام آگاه گزارش داده‌اند که حدود ۶۰۰ نیروی ویژه سوری قرار است هفته آینده در مناطق مرزی عربستان با یمن مستقر شوند. این نیروها احتمالاً در عملیات علیه انصارالله مشارکت خواهند کرد؛ هرچند هنوز تصمیم قطعی درباره ورود آنان به جنگ تأیید نشده است.

بر اساس این گزارش، گروهی از مستشاران نظامی سوری پیش‌تر وارد عربستان شده‌اند و در آموزش نیروهای یمنی مشارکت دارند. همچنین هیئتی نظامی به ریاست خالد خطاب، فرمانده لشکر ۸۲ ارتش سوریه، سفری دو هفته‌ای به عربستان داشته و ۳۶ مقام نظامی سوری نیز از مرکز فرماندهی مشترک سعودی ـ یمنی در جده بازدید کرده‌اند.

گسترش همکاری نظامی دمشق و ریاض

این تحولات پس از امضای توافق همکاری نظامی میان سوریه و عربستان صورت می‌گیرد. هم‌زمان، مذاکراتی درباره احتمال پیوستن دمشق به پیمان دفاعی مشترک عربستان، ترکیه و پاکستان نیز مطرح شده است.

رویترز نیز پیش‌تر گزارش داده بود که شماری از نظامیان سوری برای ارائه مشاوره و آموزش به نیروهای سعودی و یمنی وارد عربستان شده‌اند.

بااین‌حال، دولت سوریه گزارش‌های مربوط به اعزام نیرو برای جنگ در یمن را تکذیب کرده و تأکید دارد که همکاری نظامی با عربستان در چارچوب آموزش، انتقال تجربیات و تقویت توانمندی‌های دفاعی انجام می‌شود.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که حملات انصارالله به عربستان و تشدید درگیری‌ها در یمن، ریاض را به سمت گسترش همکاری‌های نظامی منطقه‌ای سوق داده است. ورود احتمالی نیروهای سوری به این درگیری‌ها می‌تواند دامنه جنگ یمن را گسترش دهد و دمشق را با چالش‌های امنیتی تازه‌ای مواجه کند.

دو مقام سوری مدعی شده‌اند تصمیم پیوستن دمشق به پیمان دفاعی مکه گرفته شده، اما یک مقام منطقه‌ای گفته مذاکرات همچنان ادامه دارد. همچنین عربستان بیش از ۴۰۰ میلیون دلار تسهیلات برای بازسازی سوریه وعده داده است.

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