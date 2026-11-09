به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) -ابنا- رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای، با ۳۴ واسطه از نوادگان امام شهید، حضرت امام سجاد (ع) هستند و بر این اساس می توان نام نخستین شهید این خاندان را حضرت امام «علی ابن الحسین (ع)» دانست که یکی از معروف ترین احادیث ایشان آن است که «اَلْقَتْلُ لَنا عادَةٌ وَ کَرامَتُنَا الشَّهادَةُ. کشته شدن عادت ما و شهادت کرامت ماست».

خاندان خامنه ای، از نوادگان فرزند جناب «علی اصغر» از فرزندان حضرت سجاد (ع) که ایشان نیز تنها یک فرزند پسر به نام «حسن افطس» داشتند که مزار ایشان هم اکنون در استان همدان، در ۱۸ کیلومتری شهر فرمهین و در نزدیک روستاهای کازران، شتریه و حسین‌آباد شناخته شده است. از ایشان پنج پسر به یادگار ماند که یکی از آنان به نام «عبدالله شهید» توسط هارون الرشید به شهادت رسید. حداقل یک نفر از فرزندان ایشان به نام حسین نیز به ایران مهاجرت کردند.

از نسل حسین نیز خاندان های سیادت مشهوری مانند افطسی، سجادی هزاوه، خورزن اراک، قائم مقامی، عربشاهی سبزوار، حسینی هاشمی، حسینی همدانی، عابدینی حسینی در مشهد، میرمحمدی، میر محمودی و خامنه‌ای در کشور وجود دارند که امکان بررسی و معرفی شهدای این خاندان ها در این نوشته کوتاه ممکن نیست. همچنین در میان خاندان مادری رهبر شهید، یعنی خاندان آیت الله میردامادی نجف آبادی نیز شهیدانی وجود دارد که موضوع این نوشته نیست.

.

.

از نخستین شهدای این خاندان در ایران می توان به «امامزاده سید محمد»، نوه حسین بن افطس، اشاره کرد که به عنوان نخستین شهید در شهید تفرش شناخته شده و مزار ایشان در این شهر، زیارتگاهی شناخته شده است.

سید احمد فرزند سید محمد نیز از شهدای دیگر این خاندان است که در هزاوه فراهان مدفون شده اند و مزار ایشان نیز کاملا شناخته شده است. براساس برخی از اسناد، نسب نامه این دو شهید نیز با دست رهبر شهید انقلاب اسلامی در مزار سید محمد در تفرش نگهداری می شود.

سید محمد تفرشی، از اجداد رهبر شهید انقلاب اسلامی، به دلایلی نامشخص، از تفرش به خامنه مهاجرت کردند و پدر بزرگ ایشان، یعنی سید حسین خامنه ای در سال ۱۲۶۰ قمری در خامنه به دنیا آمدند.

«شیخ محمد خیابانی»، داماد آیت الله سید حسین خامنه ای، از مبارزان و شهدای معروف قیام مشروطه شناخته می شوند که شوهر عمه رهبر شهید انقلاب اسلامی محسوب می شوند.

سید حسین سه پسر به نام سید محمد معروف به پیغمبر، سید مهدی معروف به مجتهدزاده و سید جواد حسینی، پدر رهبر شهید انقلاب اسلامی داشتند.

از شهدای کمتر شناخته شده در خاندان خامنه ای، «سید مرتضی مجتهدزاده»، پسر عموی رهبر شهید انقلاب اسلامی است که در قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ در تهران به شهادت رسیدند. وی طلبه ای ۲۰ ساله و ورزشکار بود که در میانه بازار تهران بر اثر اصابت گلوله به سرشان به شهادت رسید.

می توان به فهرست شهدای این خاندان، علاوه بر رهبر شهید انقلاب اسلامی، دختر ایشان، شهیده سیده بشری حسینی و نواده ایشان شهیده زهرا محمدی گلپایگانی را نیز افزود.

سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

___

پایان پیام