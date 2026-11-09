به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در فضای مجازی نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا به‌وضوح فهمیده است که اکثریت قاطع مردم آمریکا از اسرائیل به‌شدت بیزارند. نکته قابل‌توجه اینجاست که او ظاهراً هنوز علت این مسئله را درنیافته است.

روشن است که آمریکایی‌ها از اینکه اسرائیل دولت‌های آمریکا را فریب می‌دهد و به سمت جنگ‌های بی‌پایان سوق می‌دهد، به ستوه آمده‌اند، دیگر تحمل‌شان تمام شده است؛ تحمل منطقه ما نیز همین‌طور.

.

..........................

پایان پیام