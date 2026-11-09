جمعه ۲۲ آبان تشییع شهدای گمنام؛ تهران میزبان ۱۱۰ شهید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ معاون سیاسی استاندار تهران، در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان، با اشاره به تقارن ایام فاطمیه و مراسم تشییع شهدای گمنام، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، شهرداریها، فرمانداریها و نهادهای فرهنگی برای برگزاری باشکوه این مراسم تأکید کرد.
حسین توکلیکجانی همچنین خواستار آمادهسازی محلهای تدفین، رسیدگی به وضعیت یادمانهای شهدای گمنام و فراهمسازی زمینه مشارکت گسترده مردم شد و ترویج فرهنگ ایثار و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان را از وظایف مهم نهادهای فرهنگی دانست.
زمان و مکان مراسم تشییع شهدای گمنام
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، مراسم استقبال و وداع با پیکرهای ۱۱۰ شهید گمنام روز پنجشنبه در مناطق مختلف تهران و شهرستانهای استان برگزار میشود.
آیین سراسری تشییع نیز ساعت ۸ صبح جمعه ۲۲ آبانماه از مقابل دانشگاه تهران آغاز خواهد شد. مسئولیت برگزاری این مراسم در پایتخت بر عهده سپاه حضرت محمد رسولالله(ص) تهران بزرگ است.
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