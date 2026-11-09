  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

هشدار الازهر؛

فاجعه انسانی در غزه؛ جهان برای شکستن محاصره اقدام کند

۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۳
کد مطلب: 1888314
فاجعه انسانی در غزه؛ جهان برای شکستن محاصره اقدام کند

الازهر مصر با هشدار درباره تشدید بحران انسانی در نوار غزه بر اثر بارندگی‌های شدید و سرمای زمستان، از جامعه جهانی و کشورهای عربی و اسلامی خواست برای شکستن محاصره این باریکه و کمک‌رسانی فوری به آوارگان فلسطینی وارد عمل شوند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الازهر در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید از وضعیت ساکنان غزه اعلام کرد که بارش‌های سنگین و شرایط نامساعد جوی، هزاران چادر فرسوده آوارگان فلسطینی را زیر آب برده و زنان، کودکان، سالمندان و بیماران را بدون سرپناه مناسب و وسایل گرمایشی در معرض سرمای شدید قرار داده است.

این نهاد دینی مصر با اشاره به تداوم محاصره و تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کرد که صدها هزار غیرنظامی فلسطینی، از جمله کودکان شیرخوار، در شرایطی با خطر سرمازدگی و سیلاب مواجه‌اند که از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی و اسکان محروم هستند.

الازهر همچنین از سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای امدادرسان و دولت‌های عربی و اسلامی خواست با اقدام فوری برای شکستن محاصره غزه، زمینه ایجاد مسیرهای کمک‌رسانی و ورود بدون مانع چادرهای مقاوم در برابر بارندگی، تجهیزات گرمایشی، سوخت، مواد غذایی و دارو را فراهم کنند.

در این بیانیه با انتقاد از بی‌عملی جامعه جهانی تأکید شده است که رنج آوارگان فلسطینی نباید به اخباری گذرا و بدون واکنش عملی تبدیل شود و دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی موظف‌اند برای حفظ جان و کرامت انسانی مردم غزه اقدام کنند.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که بارندگی‌های شدید اخیر موجب آب‌گرفتگی حدود ۷۰ هزار چادر آوارگان فلسطینی در نوار غزه شده و نگرانی‌ها درباره وضعیت انسانی ساکنان این منطقه را افزایش داده است.

.

خبر ذخیره‌سازی شده توسط در تاریخ ۱۴۰۵۰۸۱۸-۱۰:۱۹

..........................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha