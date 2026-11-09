به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجمع حقوق بشر بحرین با افشای جزئیات تازه‌ای از شکنجه بازداشت‌شدگان، اعتراف‌گیری اجباری و محاکمه‌های غیرعلنی در این کشور، خواستار توقف پیگرد قضایی علمای شیعه و تحقیقات مستقل درباره نقض حقوق زندانیان شد. هم‌زمان، دادگاه بحرین صدور حکم در پرونده ده‌ها روحانی شیعه را به تعویق انداخت.

باقر درویش، رئیس مجمع حقوق بشر بحرین، با اشاره به انتشار گزارش تحقیقی ۶۰ صفحه‌ای با عنوان «محاکمه علما در بحرین؛ بازگشایی پرونده تاریخی محاکمه‌های مخفیانه»، اعلام کرد که این گزارش موارد متعددی از نقض آزادی‌های مذهبی، شکنجه بازداشت‌شدگان و محرومیت متهمان از حقوق قانونی را مستند کرده است.

وی با اشاره به شهادت‌های منتشرشده در این گزارش، از جمله اظهارات شیخ محمد صنقور، از علمای برجسته شیعه، تأکید کرد که شواهد ارائه‌شده از اعتراف‌گیری تحت فشار و تنظیم صورت‌جلسات بازجویی برخلاف اظهارات متهمان حکایت دارد.

درویش همچنین از تداوم محدودیت‌ها علیه مداحان و متولیان مراسم عزاداری حسینی و مصونیت عاملان نقض حقوق بشر از مجازات انتقاد کرد و گفت که سلب تابعیت ۶۹ شهروند بحرینی، از جمله ۲۶ کودک، از دیگر موارد مستندشده در این گزارش است.

تعویق صدور حکم ده‌ها روحانی شیعه تا ۲۲ نوامبر

این افشاگری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دادگاه بحرین روز یکشنبه ۸ نوامبر، صدور حکم در پرونده ۶۹ متهم، شامل ۶۰ روحانی شیعه و ۹ فرد مرتبط با آنان را تا ۲۲ نوامبر به تعویق انداخت.

به گزارش شبکه الحره، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که نیروهای امنیتی در اطراف دادگاه مستقر شده بودند و خانواده‌های متهمان و فعالان حقوق بشر اجازه حضور در جلسه را نیافتند.

طبق گزارش خبرگزاری المعلومه، در همین حال، ۲۰ سازمان حقوق‌بشری بین‌المللی و منطقه‌ای، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، با ابراز نگرانی درباره روند رسیدگی به این پرونده، خواستار بررسی مستقل ادعاهای شکنجه، جلوگیری از استفاده از اعترافات اجباری و رعایت حقوق دفاعی بازداشت‌شدگان شدند.

درویش با تأکید بر ضرورت پایان دادن به پیگردهای قضایی با انگیزه سیاسی، خواستار تحقیقات مستقل درباره شکنجه زندانیان، پاسخ‌گویی عوامل احتمالی این اقدامات و آزادی زندانیان عقیدتی شد.

..........................

پایان پیام