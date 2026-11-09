عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۱ بار یمن را بمباران کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۱ حمله هوایی و موشکی علیه این کشور انجام داده است.

به گفته سریع، این حملات مناطق و اهداف غیرنظامی را در استان‌های صعده، تعز، حجه، حدیده، جوف و لحج هدف قرار داده‌اند.

وی تأکید کرد که در پی این حملات، شماری از غیرنظامیان شهید و زخمی شده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد که شمار حملات هوایی و موشکی عربستان به این کشور از زمان آغاز دور تازه تنش‌ها به ۴ هزار و ۴۶۰ مورد رسیده است.

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