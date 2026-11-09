به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، مسئله کشمیر را ریشه ناامنی در شبه‌قاره و پرونده ناتمام تقسیم این منطقه دانست و تأکید کرد تا زمانی که مردم کشمیر به حق تعیین سرنوشت خود دست نیابند، صلح و آرامش برقرار نخواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت کشمیر و فلسطین گفت: در وجب‌به‌وجب این دو سرزمین، داستان‌های ظلم و ستم رقم خورده است و تفکر صهیونیستی و هندوتوا دو روی یک سکه‌اند. نقوی همچنین با انتقاد از رویکرد جامعه جهانی در قبال پیامدهای جنگ‌ها اظهار کرد سازمان ملل به‌جای تمرکز صرف بر روز جهانی مقابله با بهره‌کشی از محیط زیست در جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه، باید روزی را نیز به مقابله با استثمار مستقیم انسان‌ها اختصاص دهد.

نقوی با اشاره به حوادث تاریخی کشمیر گفت: نیروهای هندی در ۲۷ اکتبر ۱۹۴۷ به‌صورت غیرقانونی وارد این منطقه شدند و در ششم نوامبر همان سال، مردم کشمیر با موجی از خشونت و ستم روبه‌رو شدند؛ جنایاتی که به گفته وی، با نقش مهاراجه هری سینگ، نیروهای ارتش هند و سازمان آراس‌اس رقم خورد.

وی افزود: با وجود گذشت سال‌ها و تحمل انواع فشارها و خشونت‌ها، مردم کشمیر همچنان برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت خود ایستادگی می‌کنند.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان تأکید کرد که مسئله کشمیر اساس ناامنی در شبه‌قاره است و تا زمانی که این مسئله مطابق خواست و آرمان‌های مردم کشمیر حل نشود، برقراری صلح در منطقه امکان‌پذیر نخواهد بود.



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