به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، در ابتدای درس خارج امروز خود با اشاره به محاکمه علمای بحرین و کویت، این اقدامات را نقض آشکار قواعد و ضوابط بین‌المللی دانست.

وی با اشاره به سلب تابعیت و اخراج برخی از شهروندان از کشورهای عربی گفت: بر اساس قوانین بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، سلب تابعیت از یک شهروند و اخراج او از سرزمین خود، به هیچ وجه قابل قبول و پذیرش نیست. اما از آنجا که قدرت که به دست حاکمان جور و جاهل و وابسته افتاده، چنین می‌کنند و احکام ظالمانه ای صادر می کنند که شرم مسلمانی و انسانیت است.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به شخصیت علامه شیخ معتوق گفت: ایشان عالمی دینی است که دغدغه‌اش تنها احیای معارف اهل بیت(ع) است. مدرس درس خارج است، کتاب‌هایی از او منتشر شده و در کویت خدمات بسیاری داشته است. شیعیان کویت او را به عنوان رهبر پذیرفته‌اند و او نقش رهبری نسبت به شیعیان کویت دارد. شخصیتی اخلاقی، مؤدب، متشرع و متواضع است.

وی افزود: برای چنین عالمی حکم اعدام صادر می‌کنند. بروید و ببینید او در تمام عمرش چه کرده است؛ غیر از تدریس و تبلیغ دین چه کرده؟ جرم او این است که تنها در برابر ظلم و جور ایستاده و به جنایت‌هایی که امروز در جهان رخ می‌دهد، اعتراض کرده است. آیا این حکم عادلانه است؟ این حکم بر پایه کدام عدالت و بر اساس کدام آیه و روایت صادر شده است؟ این عالم چه جرمی مرتکب شده است؟

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: آیا امروز در قاموس برخی حکام منطقه، حمایت از مظلوم جرم تلقی می‌شود؟ مگر نفرمودند که: «کونوا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»؛ آیا تایید ظلم ظالم به عنوان ارزش تلقی می‌شود و حمایت از مظلوم جرم؟ همه چیز وارونه شده است.

وی با اشاره به بحرین گفت: مقام‌های بحرین خود را مسلمان می‌دانند، اما سرزمین خود را پایگاه کفر قرار داده‌اند. امروز سران کفر حمله می‌کنند، تجاوز می‌کنند، کودکان ما را به شهادت می‌رسانند، دانشمندان و فرماندهان ما را شهید می‌کنند و بزرگ‌ترین شخصیت جهان اسلام، شهید امام خامنه‌ای را به شهادت می‌رسانند.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: وقتی این پایگاه‌ها مورد پاسخ قرار می‌گیرند، می‌گویند چرا به کشور اسلامی حمله کردید؟ ما کجا به کشور اسلامی حمله کردیم؟ ما پایگاه‌هایی را که سران کفر از آنجا کشور اسلامی و کودکان را هدف قرار می‌دادند، هدف قرار دادیم و دفاع کردیم. همه عملیات های ما دفاعی بوده.

وی با اشاره به علمای بحرین گفت: برخی از این عالمان را از نزدیک می‌شناسم. شخصیت‌های برجسته، مجتهد و مبلغ بحرینی که دغدغه‌شان تبلیغ و تفسیر دین است، امروز محاکمه می‌شوند.

آیت‌الله رمضانی افزود: پس از شهادت امام شهید، در کویت و بحرین برخی در گوشی‌های خود «انا لله و انا الیه راجعون» نوشتند. همین مقدار را بهانه کردند و بسیاری از علما و عموم مردم را که نسبت به بزرگ‌ترین شخصیت جهان اسلام ابراز تألم کرده بودند، گرفتند و در زندان شکنجه کردند.

وی تصریح کرد: امروز بیش از ۶۰ نفر از این علما را محاکمه می‌کنند. جرمشان چیست؟ جرمشان تبلیغ دین، مقابله با ظلم و عمل به آیات و روایات است. البته تاریخ همیشه چنین بوده و آن‌ها باید هزینه بپردازند و پرداخته‌اند.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: سکوت در این زمان واقعاً جایز نیست. اگر ما سکوت کنیم، همه این‌ها بر سر دیگران هم خواهد آمد و آنگاه می‌گویند چرا از ما دفاع نکردید. اگر دفاع کنید، از شما هم دفاع خواهند کرد. لذا همه باید به وظیفه خود عمل کنیم.

وی در پایان گفت: ان‌شالله خداوند سزای جنایتکاران را به آنان بازگرداند و همه این‌ها زمینه‌ای برای ظهور حضرت ولی عصر و دیدن دنیایی بدون فقر، بی‌عدالتی و تبعیض باشد؛ دنیایی که طعم عدالت را بچشد.

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