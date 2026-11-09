فشار آمریکا بر پرونده سلاح، در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی و علیه ایران است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالله محمود، کارشناس امنیتی عراقی، در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه منطقه در سایه تجاوز مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران با چالش‌هایی روبه‌روست و طمع‌های آشکاری وجود دارد، تأکید کرد: در هر اقدامی که به تضعیف جبهه داخلی منجر شود، باید احتیاط کرد.

عبدالله محمود تصریح کرد که فشار آمریکا بر پرونده سلاح، در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار دارد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» اعلام کرد: پرونده انحصار سلاح باید بر اساس دیدگاه و قرائت عراقی-عراقی و در خدمت مصالح ملی حل شود.

این کارشناس امنیتی عراقی افزود: واشنگتن می‌خواهد اوضاع منطقه را به‌هم بریزد و داخلی ایجاد کند.

محمود تأکید کرد: پرونده انحصار سلاح باید با دیدگاه عراقی-عراقی و دور از دستور کار آمریکا حل شود. هر مسیر عراقی-عراقی برای انحصار سلاح باید بر اساس دیدگاه ملی و دور از دستور کار آمریکا باشد. فشار واشنگتن در این زمینه پرسش‌های بسیاری را برمی‌انگیزد، به‌ویژه در شرایط حساس و پیچیده کنونی.

وی افزود: بعید نمی‌دانیم این گزینه در راستای تلاش برای تضعیف جبهه داخلی و دادن نقش بیشتر به رژیم صهیونیستی برای اعمال زورگویی‌اش باشد.

محمود اشاره کرد: آمریکا پشت تضعیف هرگونه تلاش برای تقویت پدافند هوایی عراق بوده است و اکنون دستور کاری که سال‌ها پیش طراحی شده، آشکار شده است تا آسمان عراق برای هواپیماهای آمریکایی و متحدانش در اجرای مأموریت‌های تجاوزکارانه علیه ایران باز باشد.

وی در پایان تأکید کرد: گروه‌های مقاومت عراقی نقش مهم و مؤثری در تقویت امنیت عراق ایفا کرده‌اند و باید با این پرونده بر اساس دیدگاه ملی و دور از دستور کار آمریکا که در پی به‌هم‌ریختن اوضاع و ایجاد فتنه داخلی است، برخورد شود.

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