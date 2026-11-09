به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعتراضات مردمی در بحرین در واکنش به تلاش رژیم آل‌خلیفه برای محاکمه و زندانی کردن ده‌ها تن از علمای برجسته و استادان حوزه‌های علمیه شب گذشته نیز ادامه داشت. در پی هشدارها و اعتراضات گسترده، جلسه دادگاه دیروز یکشنبه بدون صدور حکم پایان یافت و اعلام رأی به ۲۲ نوامبر (۱ آذر) موکول شد. این در حالی بود که نیروهای امنیتی با تدابیر شدید در اطراف دادگاه و مسیرهای منتهی به آن مستقر شده بودند.

رسانه‌های منتقد، این تعویق را ناشی از نگرانی حاکمان بحرین از گسترش اعتراضات دانستند؛ اعتراضاتی که در تجمعات شبانه جوانان در مناطق الدراز، ستره، المالکیه و السنابس ادامه یافت.

دکتر راشد الراشد فعال سیاسی و از چهره های بارز انقلابیون بحرین در گفت وگو با ابنا در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی در بند رژیم آل خلیفه اظهار داشت: اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان مرکزی جو بیش از چهار هفته است که ادامه دارد و تعداد اعتصاب‌کنندگان به ۱۸۰ نفر رسیده است و آنها دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند.

وی ادامه داد : مسئله زندانیان سیاسی ارتباط نزدیکی با شدت بحران سیاسی دارد که از زمان وقایع انقلاب بزرگ مردمی در کشور ادامه داشته ، و مشارکت مردمی در این انقلاب که در تاریخ بحرین مدرن بی‌سابقه بوده و در افزایش سختگیری های رژیم علیه مردم موثر است.

الراشد با اشاره به وضع موجود در جامعه بحرین تأکید کرد: امروز امنیت جامعه در معرض یک کمپین سیستماتیک سرکوب و آزار و اذیت سیاسی وحشیانه به عنوان مجازات جمعی و اقدام انضباطی علیه مردم قرار گرفته است که شامل لغو تابعیت، عملیات گرسنگی و قطع معیشت و همچنین زندانی کردن بیش از سی هزار شهروند و شکنجه‌های زندانیان است.

فعال سیاسی بحرین گفت: صحبت کردن امروز درباره اعتصاب زندانیان سیاسی، صحبت از مخمصه سیاسی رژیم است و این اعتصاب‌ها به مثابه فریادی برای رساندن صدای بی‌عدالتی و محرومیت از ابتدایی‌ترین و انسانی‌ترین حقوق مردم بحرین است.

رهبر مخالفان بحرینی گفت: رژیم امروز برای اداره یک کشور مدنی با عجز و ناتوانی روبرو شده و هرگونه حمایت مردمی خود را به خاطر اقدامات تحقیرآمیز و سرکوبگرانه،از دست داده است در واقع رژیم در «مخمصه شدیدی» قرار دارد و تمام عناصر سقوط رژیم حاکم در بحرین به طور قدرتمند موجود است.

وی گفت: رژیم بیش از حد به نیروهای خارجی و «ارتشی از مزدوران و مزدوران اجیر شده» وابسته شده است، و از سوی دیگر با بحران‌های اقتصادی رو به وخامت و سطوح بی‌سابقه بدهی روبرو شده و در پرداخت حقوق و مزایای مردم ناتوان است. تمام این عوامل، همراه با پایداری مردم، جنبش اپوزیسیون، مقاومت همه شخصیت‌ها و رهبران مذهبی و ملی و سطح فزاینده خشم عمومی، به طور پیوسته رژیم را به سمت سقوط پیش می برد.

دکتر الراشد با اشاره به شرایط منطقه و جنگ آمریکا علیه ایران گفت: آمریکا در برابر ایران عاجز شده است، از این رو به عنوان ابرقدرتی که قوانین و هنجارهای بین‌المللی را نادیده می‌گیرد به دنبال تکیه بر نقش‌های میانجیگری منطقه‌ای به رهبری کشورهایی مانند قطر و عمان، و ائتلاف هایی چون ائتلاف مکه است.

وی گفت: به نظر من این شاخص‌ها یا نشان‌دهنده ضعف آمریکا یا برنامه‌ریزی یک توطئه بزرگ است، زیرا واشنگتن به هیچ قانون یا هنجارهای بین‌المللی موجود احترام نمی‌گذارد و علاوه بر این، استقلال این طرف ها را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه از آنها به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کند.

رهبر مخالفان بحرینی گفت: زمانی آمریکا به خاطر تسلط نظامی مطلقش بر ابرقدرت‌هایی مانند چین و روسیه قدرت بازدارندگی داشت اما امروز همان طرف ها با او مخالفت می کنند و هیمنه و قدرتش به تاریخ پیوسته است.

فعال سیاسی بحرینی با بیان اینکه آمریکا همواره نشان داده که به هیچ توافقی پایبند نیست گفت: به نظر من میانجیگری‌های منطقه‌ای فعلی «گام‌های نمایشی ریاکارانه‌ای» است که هدف اصلی آنها «سرپوش گذاشتن بر یک پروژه جنگی بزرگ، اتلاف وقت و ارسال پیام‌های ارعاب‌آمیز به رهبری ایران» است تا آن را به سمت تسلیم شدن و کنار گذاشتن هفت شرط قاطع خود و تسلیم شدن در برابر دیکته‌های آمریکا سوق دهد.

دکتر راشد در پایان گفت: ایران همواره در برابر هر گونه تهدید و ارعاب مقاومت می کند و هرگز در برابر هژمونی آمریکا تسلیم نمی شود.

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