به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیم السکینی، عضو ائتلاف دولت قانون عراق، اعلام کرد: عراق مستعمره آمریکا نیست که دولت ترامپ بتواند خواسته‌هایش را به بغداد تحمیل کند، به‌ویژه در موضوع روابط عراق با کشورهای دیگر از جمله جمهوری اسلامی ایران.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه»ابراز داشت: عراق و ایران مشترکات فراوانی دارند و فشارها و توطئه‌های آمریکا نمی‌تواند بر ماهیت روابط دو ملت تأثیر بگذارد، هرچند فشارهایی برای بستن برخی گذرگاه‌های مرزی یا محدود کردن پروازها میان دو کشور اعمال می‌شود.

السکینی تصریح کرد: نخست‌وزیر باید افکار عمومی را از ماهیت فشارهای آمریکا آگاه کند، به‌ویژه در شرایطی که ترامپ در پی اجرای طرح‌هایی در داخل عراق برای تأمین منافع خود و متحدانش در داخل و خارج و ایجاد شکاف میان عراق و ایران است.

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