به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت ملی حقوق بشر یمن، طی یک کنفرانس خبری که امروز در محل جنایت در روستای الشریه برگزار شد، اعلام کرد: تجاوز هوایی عربستان سعودی که عمداً و به طور مستقیم منازل شهروندان را هدف قرار داد، به شهادت ۴۴ نفر و زخمی شدن ۴۰ نفر منجر شد و این آمار هنوز نهایی نیست.

این هیئت توضیح داد: این تجاوز به تخریب کامل شش منزل مسکونی بر سر ساکنانش منجر شد و ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشت. این جنایت، ابعاد هدف‌گیری مستقیم غیرنظامیان و منازل آن‌ها را آشکار می‌کند.

هیئت ملی حقوق بشر یمن اشاره کرد: جنگنده‌های عربستان سعودی بار دیگر محل جنایت را با سه حمله هوایی بمباران کردند و تیم‌های امداد و نجات را هدف قرار دادند؛ اقدامی که خطر این جنایت را دوچندان می‌کند و تلاش‌های بشردوستانه برای نجات قربانیان و بیرون کشیدن گرفتاران از زیر آوار را هدف می‌گیرد.

این هیئت، مسئولیت کیفری و بین‌المللی جنایت الشریه و سایر جنایت‌های ارتکابی علیه ملت یمن را بر عهده عربستان سعودی دانست و تأکید کرد: پرونده‌های این جنایت‌ها کامل و مستند به ادله کیفری و اسامی است و این جنایت‌ها مشمول مرور زمان نمی‌شوند.

هیئت ملی حقوق بشر یمن در پایان خواستار تشکیل کمیته بین‌المللی مستقل برای بررسی حقایق و تحقیق درباره این جنایت شد.

این کمیته باید به صورت میدانی از محل جنایت در روستای الشریه و سایر مناطق هدف تجاوز بازدید کند و ابعاد نقض‌ها و جنایت‌های ارتکابی علیه غیرنظامیان را بررسی نماید.

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