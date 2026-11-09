به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج‌ابوالقاسم طی سخنانی در محفل کرسی تلاوت فاطمی حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره با آیات ابتدایی سوره مریم اظهار داشت: حضرت ذکریا علیه السلام با وجود کهنسالی هیچگاه از درگاه خدا نا امید نبودند و از خداوند درخواست فرزندی کردند تا جایگاه نبوت را به ارث ببرد و مورد تأیید خداوند باشد.

سخنران حرم بانوی کرامت با بیان اینکه نبی گرامی اسلام نیز دغدغه ادامه راه خدا را داشتند تا اینکه خداوند به ایشان حضرت زهرا سلام الله علیها را عطا نمود، افزود: خداوند راه انبیای خود را ادامه خواهد داد و این مسئله تضمین شده است.

حاج ابوالقاسم با بیان اینکه هیچگاه نباید از درگاه الهی ناامید شویم، ابراز داشت: باید همانطور که حضرت زکریا در کهنسالی از خداوند طلب فرزند کرد و خدا به ایشان فرزندی عنایت نمود؛ ما نیز از خداوند چیزهایی که نشدنی است را درخواست کنیم.

وی یادآور شد: ممکن است بعضی نگران شرایط جهانی باشند اما بر اساس موازین قرآنی ملت ایران خواهد ماند و دشمنانش نابود خواهند شد.

سخنران حرم بانوی کرامت در ادامه گفت: خداوند به آقای شهید ایران، قدرتی عطا نمود که در برابر دشمنان ایستاد و امروز نیز راه ایشان با رهبری خامنه‌ای جوان با همان قدرت و صلابت پدری امتداد دارد.

وی افزود: خداوند متعال در آیات متعدد بیان نموده است که راه خدا ادامه دارد حتی اگر مشرکان و کافران از آن اکراه داشته باشند و این وعده الهی است و به وضوح مشاهده می کنیم ۴۷ سال است دشمنان می خواهند این نظام اسلامی را ساقط کنند اما این نظام همچنان استوار مانده است.

وی تأکید کرد: امروز همان دشمنان اعلام کردند شکستشان در انتخابات ناشی از قدرت ایران بوده؛ چراکه مسیر صالحان توسط خداوند تضمین شده است و همین امت مبعوث بخشی از استجابت دعای انبیای الهی هستند.

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