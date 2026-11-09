به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اجلاسیه «زنان و خانواده در مکتب امام مجاهد شهید» پنجمین پیش‌نشست خود را با محوریت «فرهنگ، رسانه، تربیت نسل و جنگ شناختی در نهاد خانواده» به صورت وبینار بین‌المللی برگزار می‌کند.

در این نشست، دکتر فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان، درباره «نقش دانشگاه، مدرسه و خانواده در تربیت نسل معاصر؛ نسبت و میزان اثرگذاری هر یک از آن‌ها» سخنرانی می‌کند.

دکتر ریکا میستریون، استاد دانشگاه از انگلستان، به «نقش دانشگاه در تربیت نسل معاصر» می‌پردازد.

پروفسور سعیده سراج، استاد دانشگاه از مالزی، موضوع «بایسته‌های آموزش و توانمندسازی خانواده در مسیر تربیت نسل فعال، بانشاط و پویا» را بررسی می‌کند.

خانم آمیناتا آمبولالیسیکا، مبلغ بین‌المللی از زامبیا و عضو شورای منطقه‌ای طلاب المصطفی، درباره «نقش مادر در تربیت نسل معاصر؛ با تأکید بر جنگ شناختی به‌عنوان رقیب تربیت نسل حاضر» سخن می‌گوید.

دکتر ایران‌کنزادی، مدیر کل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، نیز به «رسانه، تربیت نسل و جنگ شناختی در نهاد خانواده با بهره‌گیری از منظومه فکری قائد عظیم‌الشأن شهید» می‌پردازد.

دبیر این نشست، مریم آذرچهر، فعال حوزه فرهنگ و رسانه است.

این وبینار روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک https://meet.google.com/kaq-trmw-tzr در آن حضور یابند.

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