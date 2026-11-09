به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین همایش ملی «علوم رفتاری و اسلامی» با هدف ارائه راهکارهای علمی برای سبک زندگی اسلامی و ارتقای سلامت روان، در دانشگاه اردکان برگزار می‌شود.

این رویداد علمی قرار است در روزهای ۱۴ و ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ با حضور پژوهشگران، اساتید و دانشجویان برگزار شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، مهلت ارسال مقالات به این رویداد علمی تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود به وب‌سایت همایش به نشانی www.ibsconf.ardakan.ac.ir مراجعه کنند. همچنین ایمیل دبیرخانه برای مکاتبات، ibsconf@ardakan.ac.ir اعلام شده است.

این همایش در شش محور تخصصی پذیرای مقالات پژوهشگران است که شامل «رهیافت‌های نوین معارف و حقوق اسلامی» با تمامی گرایش‌های معارف و حقوق، «تعالی سرمایه انسانی در پرتو مدیریت رفتار اسلامی» با تمامی گرایش‌های مدیریت، و «تحولات و رهیافت‌های نوین در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل» با تمامی گرایش‌های علوم سیاسی می‌شود.

همچنین محورهای «نقش ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی در رفتار اقتصادی و حکمرانی مالی» در گرایش‌های اقتصاد و حسابداری، «نقش علوم رفتاری در سیاست‌گذاری اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های کلان» در گرایش‌های روان‌شناسی، مشاوره، مطالعات خانواده و علوم تربیتی، و «رهیافت‌های نوین علوم زیستی-حرکتی و رفتار انسانی در اجتماع» در گرایش‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیگر بخش‌های این همایش است.

بر اساس این گزارش، دومین همایش ملی «علوم رفتاری و اسلامی» با همکاری نهادهای علمی و دانشگاهی کشور از جمله دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و سایر مراکز علمی برگزار خواهد شد.

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