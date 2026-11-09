به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کوثر در سوره مبارکه کوثر، به برکت متن آیه اول و قرینه آیه سوم که از واژه «ابتر» و «منقطع‌النسل» استفاده شده، به معنای فرزندان فراوان، ماندگار و پربرکت پیامبر خاتم(ص) است. از کلیدواژه «شانئ» (دشمن دشنام‌دهنده) که او را منقطع‌النسل دانسته، دو نکته مهم استفاده می‌شود: نخست، ناکامی دشمن از حیث نداشتن فرزندان حامی و تداوم‌بخش دشمنی؛ دوم، پیروزی پیامبر خاتم(ص) با داشتن فرزندان ماندگار و حامی رسالت او.

بنابراین، موفقیت خاتم پیامبران با داشتن نیروی انسانی فراوان و ماندگار از نسل او که می‌توانند تداوم‌بخش رسالتش باشند، مهم‌ترین عطیه الهی برای این پیامبر مسئولیت‌پذیر است. در اینجا رابطه رسالت، رسول، فرزندآوری، مسئولیت‌پذیری و تداوم رسالت مطرح شده است؛ رابطه‌ای که در گرو داشتن فرزندان مسئولیت‌پذیر و تداوم‌بخش حمل رسالت الهی خاتم پیامبران است.

نزول این سوره در بدو دعوت خاتم پیامبران، هم نوید پیروزی ایشان را با داشتن فرزندان فراوان به همراه دارد و هم هشداری برای دشمنان اوست که این پیامبر از چنین کوثری برخوردار خواهد بود. اینجا دو امر مهم «نوید» و «هشدار»، و فرصت پیش رو در کنار خطر پیش رو مطرح می‌شود؛ چراکه دشمن بیکار نمی‌ماند و برای چنین امتیازی در طرف حریف، حتماً نقشه‌ای مناسب خواهد اندیشید و طراحی خواهد نمود.

تاریخ نشان داد که خاتم پیامبران با کسب پیروزی‌های پی‌درپی، دشمنان او برای مقابله متناسب با اسلامی که دارای چندین ویژگی مهم است، به تکاپو افتادند. این ویژگی‌ها در خود دین مبین اسلام و شخص راهبر و هادی امت جمع شده بودند: نخست، قرآنی که خود معجزه‌ای ماندگار است؛ دوم، پیامبر استوار و نیک‌سیرت و حکیم در اقوال و افعال ماندگار؛ سوم، خانواده و فرزندان وارث رسالت و جایگاه ممتاز او در رهبری امت که نوید ماندگاری و فراوانی آنان را قرآن کریم با تأکید جدی و قطعی پیش‌بینی و مطرح کرده بود.

تمام این ویژگی‌ها در نگاه دشمنان اسلام مورد دقت و رصد مستمر قرار داشت و برای نقشه براندازی اسلام باید در نظر گرفته می‌شدند. قریش که بر براندازی اسلام تصمیم گرفته و با پیامبر قریشی بنای ستیزه‌جویی داشته، برای مبارزه با هر سه عنصر اقتدار خاتم پیامبران، نقشه‌های گوناگون طراحی می‌کرد.

نقشه قریش و عواملش برای براندازی اسلام، پس از شکست نقشه‌های شوم در قتل و ترور پیامبر خاتم، در دو امر مهم و دو طرح کلان خلاصه می‌شود:

۱. حذف سنت رسول خدا از فرهنگ‌سازی در جامعه انسانی و اسلامی، با تعطیل تدوین سنت، منع روایت حدیث او، سوزاندن هر آنچه در اختیار صحابه بود و جعل حدیث‌های دروغین برای خاموش نمودن نور حدیث او.

۲. کمر همت بستن بر نابودی عترت پیامبر و خشکاندن کوثر رسالت و جلوگیری از تولد و به امامت رسیدن امیرمؤمنان(ع) و فرزندان رسول خدا.

چهار راهبرد الهی پیامبر(ص) در برابر نقشه قریش

پیامبر اکرم(ص) در تقابل با نقشه‌های شوم قریش، چهار راهبرد الهی را در پیش گرفت:

۱. فاش نمودن نفاق و الحاد عوامل غدار قریش که به ظاهر مسلمان بودند، با تاکتیک زیرکانه «مظلومیت مقتدرانه» و رویش‌های جدید پایداری‌آفرین و ایثارگر، با تربیت نخبه‌های مقتدر از لحاظ اعتقادی، فرهنگی، اخلاقی و رفتاری در طول مسیر پرفراز و نشیب حوادث و آزمایش‌های الهی.

۲. نگهداری سنت صحیح خاتم پیامبران از آفات گوناگون پیش رو، نزد امانت‌داران معصوم و مصون از خطا و اشتباه و انحراف، یعنی اهل بیت رسالت(ع).

۳. تداوم نسل‌های مسئولیت‌پذیر از فرزندان اهل بیت رسالت و پیروان خالص آنان.

۴. الگوگیری از جان‌نثاری و ایثارگری خالصانه اهل بیت رسالت(ع) از شهادت‌طلبی پیامبر خاتم و جگرگوشه‌اش حضرت زهرا(س)، حضرت علی مرتضی(ع)، حضرت حسن مجتبی(ع) و حضرت حسین سیدالشهدا(ع) در راه حفظ دین از دستبرد دزدان دین‌ستیز، و تلاش برای استقرار نظام عادلانه اسلام در جای جای کره زمین.

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